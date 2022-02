Avant le tram… le chantier à Liège

L’avancée des travaux sur les différents tronçons est à découvrir sous un autre angle.

Alors que les débats sur les délais du vaste chantier du tram de Liège se multiplient (inauguration prévue au printemps 2024) et que d’aucuns réclament des indemnités pour les commerçants (dont le bourgmestre de Liège Willy Demeyer), Liège est contrainte de vivre au rythme du chantier… et son "train" de sénateur…

Ce qui n’empêche pas les Liégeois de constater, au quotidien, la révolution "urbaine" qu’apportera ce nouveau mode de déplacements. Pour rappel, ce sont plus de 50 hectares tout au long du tracé, de Sclessin à Coronmeuse (et Bressoux pour le dépôt) qui vont être reconfigurés avec le passage du tram. La place laissée à la voiture sera réduite ici à sa portion congrue, au profit du tram mais aussi des autres modes de déplacement (bus, vélos… marche à pieds). Et le ministre Philippe Henry d’annoncer également les extensions vers Jemeppe (pont de Seraing) et Herstal (place Licourt) pour l’été 2026.

En attendant… Le Tec propose de découvrir l’avancée des différents tronçons sous un autre angle: dans l’objectif du photographe Anthony Dehez. Des prises de vues exceptionnelles du démontage de la fontaine à Saint-Lambert de ce 2 février 2022 sont notamment à découvrir mais d’autres illustrent les travaux sur le boulevard de la Sauvenière, rue Léopold ou encore à Droixhe au Centre de maintenance et de remisage/Parking relais de Bressoux.