Mouscron: le CHM a un nouveau site internet, depuis ce 1er février

Depuis ce 1er février 2022, le site internet du Centre Hospitalier de Mouscron adopte un nouveau look. Cette transformation a la volonté d’offrir aux internautes un confort lors de la navigation, un accès à une nouvelle catégorie d’information pour une communication plus claire et structurée.

Aujourd’hui, la relation de soin débute souvent par une première rencontre sur le net entre le patient, les proches, les visiteurs et l’institution hospitalière de leur choix. Après 7 ans de bons et loyaux services, le site internet du CHMouscron fait place à un nouvel espace digital. La recherche d’information est plus intuitive et ergonomique sur cette nouvelle plate-forme. Elle s’accompagne, également, d’un contenu plus riche, plus complet en parfaite complémentarité avec les réseaux sociaux du CHMouscron (Facebook et Linkedin): actualités, inscription aux événements, newsletter… Ce nouveau site est conçu pour répondre aux besoins des usagers.

Les principales améliorations

Plus aéré et plus simple pour favoriser l’impression de clarté et permettre aux visiteurs de rapidement trouver l’information qu’ils sont venus chercher. Le nouveau look and feel et la nouvelle architecture du contenu donnent accès à des informations plus claires sur les services, les soins, les centres et les polycliniques. L’ergonomie du site vise à vous faire vivre une expérience utilisateur intéressante.

Plus rapide car votre temps est précieux. La navigation plus intuitive et la vitesse d’affichage nettement améliorée répondront à votre besoin. Grâce aux moteurs de recherche présents sur la page d’accueil du site et sur les pages "Nos médecins" et "Nos services", la possibilité d’accéder rapidement à l’information recherchée est augmentée. Quant aux "FAQ" (Frequently Asked Questions ou Questions fréquemment posées), elles peuvent vous aider à trouver une réponse à vos interrogations.

Plus proche de l’actualité de l’hôpital, de ses évènements et de ses innovations, ce nouveau site permet d’être au fait de la vie hospitalière en temps réel. Vous avez la possibilité de vous abonner à la newsletter, d’y trouver le CHMag (revue semestrielle), les dates et les sujets des conférences à venir, des actus hospitalières…

Plus de disponibilité grâce au "responsive design" et l’approche "mobile first", le nouveau site s’adapte parfaitement à tous les supports (smartphone, tablette, ordinateur) utilisés par les internautes.

Plus de fonctionnalités comme le module d’estimation des frais de séjour pour différentes interventions chirurgicales ou encore une application pour rendre le contenu lisible par les utilisateurs souffrant d’une basse vision. L’outil de "traduction multilingue" permet quant à lui de "traduire" toutes les pages du site pour les rendre compréhensibles aux personnes qui parlent l’anglais, l’allemand ou encore le néerlandais.

Les incontournables

L’espace "emploi et stage", notre offre de soins, des informations sur votre séjour à l’hôpital, la prise en charge des ressortissants français dans un établissement de soins belge… de nombreuses informations sont à votre portée et cela en quelques clics.

Un site web ne doit pas rester statique et se doit d’évoluer… Après le lancement du nouveau site web, du contenu viendra s’ajouter à celui déjà existant afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Le module pour prendre vos rendez-vous en ligne "RDVweb" complétera, le 15 février prochain, les nouvelles fonctionnalités mises à votre disposition.