6 alternatives au choco - Recette des crêpes à la bière - Une pâtisserie coquine: notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Bienvenu dans notre nouveau rendez-vous dédié à la gastronomie et au terroir. Si comme nous, vous aimez les plaisirs de la table et que vous aimez découvrir des nouveautés, vous êtes au bon endroit. Car chaque semaine, L’Avenir va vous faire découvrir des bonnes adresses, des recettes et des divins breuvages mais aussi vous raconter l’histoire de ces femmes et de ces hommes qui mettent en valeur notre terroir wallon. Alors rejoignez-nous et soyez Wallons Gourmands.

MISE EN BOUCHE

«Qu’est-ce qu’on mange?»

S’il y a bien une question qui revient tous les jours à la maison c’est celle-là. Normal , me direz-vous: la bouffe c’est la vie. Mais alors que l’on rentre à peine du boulot, cette petite question peut rapidement obscurcir votre soirée. "Oh non j’aime pas, oh non encore, ..." et j’en passe.

Mais ce vendredi c’est facile, on rattrape la chandeleur! Une occasion unique pour les parents de se croiser les pieds sous la table en mettant les enfants aux fourneaux. Alors oui, ce sera certainement le carnage dans la cuisine mais il n’y a pas d’omelette sans casser les œufs. Et puis qu’est ce qu’on ne ferait pas pour une crêpe ?

Car il faut bien avouer que celui qui a eu l’idée de mélanger du lait, des œufs avec de la farine mérite un Prix Nobel. Car cette petite douceur à la chair dorée est bien plus qu’une simple régalade. Elle rassemble les convives de tout horizon. Que vous soyez sucré ou salé, que vous l’aimiez fine ou épaisse, la crêpe met tout le monde d’accord. Délicatement parfumée au rhum pour les grands ou noyée de chocolat pour les plus petits, elle ose même la tendance vegan en oubliant son lait de vache et ses œufs.

Alors ne me demandez pas quel goût, elle a, mais avec cette recette l’expression "cuisiner avec trois fois rien" prend tout son sens.

DANS L’ACTU

VIDEO| Resto Bon Bon, le meilleur restaurant de Bruxelles, ferme ses portes

Le chef doublement étoilé Christophe Hardiquest a annoncé lundi qu’il fermerait son restaurant "Bon Bon" situé à Woluwe-saint-Pierre le 30 juin prochain. En quête de sens et de renouveau, et assoiffé d’une multitude de projets, il a pour ambition de se reconvertir en "cuisinier nomade".

+ A LIRE

Le whisky «Belgian Owl» à nouveau primé

Le whisky fexhois "Belgian Owl" s’est à nouveau distingué en recevant plusieurs prix, dont celui du meilleur whisky européen 2022.

+A LIRE

La brasserie Leopold 7 et Terres du Val sortent une nouvelle bière

La brasserie Léopold 7 et les "Terres du Val" se sont associés pour produire une bière de type "saison" composée d’ingrédients locaux.

+ A LIRE

VIDEO| Trois Belges pour le prix d’un à «Top Chef»

La 13e saison de Top Chef débarquera sur RTL TVI, le lundi 21 février et cette saison, la Belgique n’aura pas un mais trois candidats à bord pour défendre ses couleurs.

+ A LIRE

La Belgique sera bien représentée avec 3 candidats. Marie ETCHEGOYEN/M6

RECETTES

VIDEO| Des crêpes ... à la bière pour la chandeleur avec Alexandre du Meilleur Pâtissier

Vous souhaitez faire des crêpes pour la chandeleur mais vous n’avez pas encore trouvé la recette qui mettra tout le monde d’accord? Alexandre vous livre ses secrets

pour des crêpes qui séduiront toute la famille.

+ A LIRE

Pâtes à tartiner: nos recettes alternatives au célèbre choco…

Outre la confiture et la fameuse pâte au choco, il existe bien d’autres préparations pour agrémenter les tartines du petit déjeuner ou de la collation. Et les réaliser soi-même est plutôt facile.

+ A LIRE

Notre recette de la semaine: galettes au beurre de roquefort

À la Chandeleur, on fait la fête à la crêpe. Pour changer des crêpes sucrées, il suffit de faire un petit détour par la Bretagne pour dénicher une bonne recette de galette.

+ A LIRE

LE RESTO

Le Collet gourmand à Wanze, bonne viande, bon fromage, bon vin

Ce chef cuisine à l’ancienne et le revendique. Il se moque des tendances, crème les sauces, flambe au cognac et sert ses assiettes sous cloches.

+ A LIRE

DANS NOS REGIONS

Une Saint-Valentin à bord du téléphérique de Namur

Le 14 février, 6 couples auront la chance de partager un repas gastronomique à bord du téléphérique de Namur. Un concours est lancé.

+ A LIRE

La 1897 est la nouvelle bière de l’Union Saint-Gilloise

Les brasseries bruxelloises Cantillon et En Stoemelings s’allient pour créer la 1897. Cette saison, style belge traditionnel faisant la part belle aux céréales, s’enrichit d’un chouïa de lambic… anderlechtois.

+ A LIRE

La «Ziziterie», une nouvelle pâtisserie coquine

- Envie d’une idée originale pour dire à votre Valentin(e) que vous l’aimez? Et pourquoi pas les pâtisseries coquines de "La Ziziterie" à Huy?

+A LIRE

Arduenna Gin, un gin bio «100% ardennais»

Martin Bertrand et François Hutin, deux amis de Vaux-sur-Sûre et Rochefort travaillant dans la finance, ont concrétisé leur rêve de créer leur propre gin. Un alcool à la sauce ardennaise, qui rencontre déjà du succès.

+ A LIRE

VIDEO|Des Namurois à l’assaut du Québec avec le chocolat « Allo Simonne»

En 2015, Quentin Ryckaert a pris son envol pour le Québec. A priori, pas sa destination de prédilection, mais il est tombé en amour de ces terres qui ont le goût du chocolat. Allo Simonne!

+A LIRE