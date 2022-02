Covid: la situation des écoles et maisons de repos de Dour se stabilise

Le taux de vaccination se place quant à lui dans la moyenne régionale notamment grâce à l’antenne de vaccination de la commune.

Après plusieurs semaines difficiles en raison du taux de contamination au variant Omicron très élevé, la situation semble s’améliorer à Dour. Les nouvelles réglementations en matière d’école, permettant de ne plus fermer de classe sauf en cas de professeur absent, contribuent à ce regain de stabilité. La vaccination va également bon train puisque plus de 85% des plus de 17 ans ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Chez les personnes âgées, ce taux atteint même les 90%.

"Le taux de personnes vaccinées sur la commune est plus élevé que celui des communes voisines. L’implantation d’une antenne vaccinale à Dour nous a permis de nous placer dans la moyenne régionale. La tendance se fait également ressentir sur le taux de vaccination des communes voisines dont les habitants n’ont aucun mal à se rendre à Dour", indique Carlo Di Antonio, bourgmestre de Dour.

Au niveau du nombre de cas positifs au variant Omicron, la commune de Dour connaît une augmentation importante. Rien d’alarmant cependant. "Nous sommes tous logés à la même enseigne avec ce variant Omicron", poursuit Carlo Di Antonio. "Les hospitalisations en soins intensifs sont néanmoins faibles. Pour les hospitalisations classiques, il est compliqué de se faire un avis objectif tant les chiffres sont faussés. Une personne se rendant à l’hôpital mais qui ressort quelques heures plus tard entrera en compte dans le taux d’hospitalisation alors que dans les faits ce n’est pas vraiment le cas. Les experts eux-mêmes relativisent ces chiffres."

La situation des écoles et maisons de repos s’améliore également de jour en jour. Seul un cluster survient dans les maisons de repos. Dix résidents sont en effet positifs dans un établissement mais ne sont pas malades. Au niveau des écoles, les classes ne ferment plus depuis qu’une nouvelle décision avait été prise par le gouvernement. Quatre cas positifs chez les élèves ne constituent plus une raison pour fermer une classe. Seule l’absence d’un professeur peut désormais en être responsable. La situation semble donc redevenue normale ces derniers jours.

Au niveau des chiffres, 7,37% des enseignants et 8,38% des élèves sont positifs au variant Omicron. Ce dernier est cependant considéré comme une maladie plus traditionnelle permettant de gérer la situation au mieux.