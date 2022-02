Live foot P1: Chevetogne – Ciney, acte II et demi

Le match retour du derby cinacien, annulé en décembre, se joue enfin ce dimanche après-midi. Les deux équipes sont prêtes et Chevetogne a hâte de reprendre la compétition…

Le derby communal entre Chevetogne et le leader Ciney, qui n’avait pu se jouer avant la trêve en raison d’une remise générale, sera donc le match de reprise des Coccinelles, au repos la semaine dernière suite à des cas de Covid à Flavion. C’est avec 10 points d’avance sur son dauphin condrusien et 16 sur son hôte du jour que Ciney effectuera l’un de ses plus courts déplacements de la saison, mais certainement pas le plus évident. Le coach cinacien David Maucq l’a d’ailleurs encore rappelé: "Jouer à Chevetogne, c’est notre match à l’extérieur le plus difficile!" Son homologue chez les Rouges n’a guère eu besoin de motiver ses troupes. "C’est le derby communal. Tout le monde est encore plus déterminé avant ce genre de rencontre, confie Michel Godefroid. D’autant que nous avions été battus à l’aller…" Début des hostilités dimanche à 15h.

Le programme complet de la 17e journée de championnat:

Chevetogne – Ciney

Nismes – Malonne

Union Dinantaise – Andenne

Spy – Meux B

Grand-Leez – Biesme

Molignée – Loyers

Flavion-Morialmé – Fernelmont-Hemptinne

Le match Condrusien - Beauraing est reporté en raison de cas de covid dans les rangs hamoisiens.