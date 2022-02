La foire d’hiver fait son retour au centre-ville de Leuze

Quatorze forains se sont installés sur la Grand-Place et la place du Jeu de Balle. ÉdA P.-L.C.

Annulée l’année passée en raison du contexte sanitaire, la foire aux attractions de Leuze sera accessible dès ce samedi 5 février à 15 h, jusqu’au dimanche 13 février.

Quatorze forains se sont établis sur la Grand-Place et la place du Jeu de Balle, offrant à la population des divertissements pour tous les âges: pêche aux canards, autotamponneuses pour petits et grands, carrousel pour enfants, lunapark, tir à la carabine, jeu de massacre, manège à sensations… et, bien entendu, les incontournables croustillons.

Le port du masque est obligatoire sur le site, là où la distance de 1,50 m ne peut être respectée. Le masque doit également être porté sur les attractions et dès l’âge de 6 ans dans le lunapark.

Les règles de l’Horeca s’appliquent pour ce qui est de l’obligation de manger assis si la nourriture est consommée sur place.