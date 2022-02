4 jeunes femmes hospitalisées après une intoxication au CO à Anderlecht

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, vendredi à 2h20 du matin, pour une jeune femme ayant fait un malaise, dans un appartement rue du Bronze à Anderlecht.

Il s’agissait d’un empoisonnement au monoxyde de carbone [CO]. La victime a dû être transportée à l’hôpital ainsi que trois autres jeunes femmes également intoxiquées. Une cinquième victime a quant à elle pu être soignée sur place.

"Dès que les ambulanciers ont pénétré dans le loft, leur détecteur CO s’est déclenché. Ils ont donc évacué toutes les jeunes dames qui s’y trouvaient", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Ils ont également immédiatement ouvert les fenêtres pour apporter de l’air frais".

Les pompiers sont ensuite intervenus et ont constaté qu’il y avait un problème avec la chaudière située au sous-sol. "Il y avait une mauvaise évacuation des gaz de combustion, qui pénétraient dans le loft. Au total, quatre jeunes femmes ont été emmenées à l’hôpital et une cinquième a été soignée sur place. Les compteurs de gaz et la chaudière ont été scellés", a indiqué Walter Derieuw.

Les pompiers de Bruxelles rappellent qu’il est nécessaire de faire installer des appareils de chauffe conformes par un technicien agréé et de faire procéder aux entretiens réguliers. Il est également primordial de prévoir une bonne évacuation des gaz de combustion, une bonne aération et un apport régulier d’air frais.