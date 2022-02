Label Wallonie en Fleurs: la commune de La Louvière se distingue

La ville obtient une labellisation de deux fleurs.

Depuis maintenant cinq ans, le label "Wallonie en Fleurs" encourage les communes et associations locales à la végétalisation durable de leur territoire ainsi qu'à la gestion pérenne et écologique de leurs espaces verts. Chez nous, plusieurs communes mettent du cœur à l’ouvrage pour participer à l’opération, se démarquer et, par la même occasion, embellir le cadre de vie des citoyens.

Un travail qui paie puisqu’après avoir décroché une première "fleur" en 2019, la commune de La Louvière monte d'une catégorie en obtenant une labellisation de deux fleurs. "Lors de leur visite des espaces verts en juillet 2021, les membres du jury ont souligné les aménagements des ronds-points, les arbres plantés dans le centre-ville, le choix d'arbustes mellifères et de plantes potagères autour de la Cité administrative et de l'Hôtel de Ville, les bandes sauvages ou encore le pré fleuri et la gestion différenciée des tontes autour du Centre Keramis", explique-t-on du côté de la ville.

Cette labellisation permet de mettre en lumière le travail réalisé par le service plantations de la Ville de La Louvière qui consiste en l'embellissement du cadre de vie, la valorisation du patrimoine naturel, le développement harmonieux et créatif du fleurissement dans le respect de la biodiversité et la végétalisation des espaces publics. Dans les prochaines semaines, les "deux fleurs" prendront place sur les portiques qui seront installés aux différentes entrées de ville, soit à La Louvière, à Saint-Vaast, à Boussoit, à Haine-Saint-Pierre et au Pont-Canal.