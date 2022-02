Boucle du Hainaut: la proposition de Revolht rejetée sans vraiment d'explications

L'experte Menelika Bekolo a changé d'avis et estimé que la proposition de Revolht n'était pas pertinente.

Après la présentation de son expertise aux membres du collectif citoyen Revolht et aux bourgmestres concernés, le 25 janvier dernier, l'experte indépendante canadienne, Menelika Bekolo, s'est prononcée devant la commission de l'économie, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture du Parlement de Wallonie le 1er février dernier. Commission durant laquelle l'experte et ingénieure a présenté les résultats de son étude concernant la faisabilité du projet de ligne aérienne à très haute tension porté par Elia.

Dans son rapport présenté à la commission mardi dernier, Menelika Bekolo s'est également prononcée sur la proposition de Revolht indiquant que pour elle, le concept d'injection de flux électriques souterrains provenant des éoliennes off-shore n'est pas pertinent. Or durant la réunion du 25 janvier avec le groupe Revolht, l'experte affirmait que le projet de l'ASBL était "envisageable mais nécessitait de plus amples études de faisabilité qu'elle n'avait pas le temps d'effectuer" nous rapporte Revolht. Un changement de discours donc que les membres du groupe citoyen peinent à comprendre.

"Elle avait ajouté 10 slides à a sa présentation", explique Marie Reman du groupe Revolht. "C’était une analyse de notre proposition qu’elle prétendait, une semaine avant, très longue à analyser et dont elle n’avait pas le temps en trois mois. Nous n’avons pas compris ce qu’il se passait. Comment peut-on changer d’avis comme cela? Dans le rapport, elle dit qu’elle n'a pas le temps d’analyser la solution. Le 25 janvier, elle nous répète également qu’elle n’a pas le temps d’analyser notre solution par contre une semaine plus tard, elle indique que tout a été fait. Il y a un problème quelque part".

Revolht fait ici référence au premier rapport remis par Menelika Bekolo dans lequel l’experte mentionnait que "l’auteur ne peut donner un avis sur la faisabilité technique (électrique) des options proposées dans les documents de Revolht car pour cela, il faudrait que des études de comportement du réseau complètes soient réalisées qui ne peuvent pas être faites dans le cadre de cette expertise compte tenu de la complexité de ces options et du temps que cela implique".

Dès lors le groupe Revolht s’interroge sur l’impartialité de l’experte indépendante mandatée par le ministre de l’Aménagement du territoire Willy Borsus. Le groupe citoyen prépare un courrier à l’intention du ministre afin de clarifier la situation et d’établir si ce dernier était au courant de la modification de la présentation de l’experte. L’ASBL demande également à Menelika Bekolo de rétablir la vérité quant à la faisabilité de leur proposition et de reconnaître avoir changé d’avis en seulement une semaine.