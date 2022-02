Inquiétude concernant la disparition de Natacha de Crombrugghe au Pérou

Natacha de Crombrugghe, une touriste belge partie pour un trek au Pérou n’a plus donné signe de vie depuis 10 jours. Son papa vient de lancer un avis de recherche sur les réseaux sociaux.

Une jeune femme au sourire radieux avec des montagnes en arrière-plan. Cette photo, vous l’avez peut-être vue passée sur Facebook. Il s’agit de Natacha de Crombrugghe, une Belge partie en trek au Pérou. Mais derrière cette image de bonheur abondamment partagée ces dernières heures, il y a une inquiétude: la jeune femme n’a plus donné signe de vie depuis une dizaine de jours.

Son papa a donc décidé de lancer un appel via les réseaux sociaux: "Bonjour à tous, je fais appel à mes amis et amis d’amis qui se trouvent au Pérou actuellement. Nous n’avons plus aucune nouvelle de Natacha de Crombrugghe depuis le 23 janvier et sommes très inquiets. Elle devait visiter le canyon del colca (Pérou) et depuis aucune nouvelle. Si quelqu’un l’a croisé depuis le 23 janvier qu’il fasse signe à son papa Eric par téléphone 0032 475/952705".

À nos confrères de Sudinfo, il explique : "Nous sommes en contact avec le consulat à Lima. Toute la machine est en route. Le consulat nous a conseillé de ne pas trop communiquer dans les médias pour ne pas saboter leur travail, ni celui de l’ambassade. On s’inquiète en tant que parents mais nous gardons espoir".