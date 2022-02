Erdogan échoue à se poser en médiateur dans la crise Russie-Ukraine

Le Président turc était reçu ce jeudi par son homologue ukrainien.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenté jeudi à Kiev une médiation entre son allié ukrainien et la Russie, ajoutant sa voix aux intenses efforts déployés par les Européens pour éviter un conflit armé.

En réponse aux dizaines de milliers de militaires massés aux frontières de l’Ukraine, qui font craindre une prochaine invasion, les États-Unis ont augmenté la pression sur Moscou, décidant d’envoyer 3 000 soldats américains supplémentaires en Europe de l’Est.

Tout en avertissant de sévères sanctions économiques en cas d’attaque, les Européens multiplient eux les contacts en vue d’une désescalade, avec des visites quasi quotidiennes de dirigeants et hauts diplomates occidentaux à Kiev et des appels à Vladimir Poutine. Le président français Emmanuel Macron doit s’entretenir jeudi par téléphone avec les dirigeants russe, ukrainien et polonais et envisage une visite à Moscou, tout comme chancelier allemand Olaf Scholz.

Reçu dans l’après-midi par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, Recep Tayyip Erdogan fait valoir son appartenance à l’OTAN et ses bonnes relations avec Kiev pour tenter sa propre médiation à laquelle il espère associer le maître du Kremlin.

Pour l’heure M. Poutine a remercié son homologue turc pour son invitation, mais indiqué qu’il y répondrait "lorsque la pandémie et son agenda le permettront".

L’Ukraine est l’un des dossiers sensibles entre Moscou et Ankara, qui soutient l’adhésion de Kiev à l’OTAN et s’est vivement opposé à l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, au nom de la protection de sa minorité tatare turcophone.

M. Poutine reproche quant à lui à son homologue turc d’avoir fourni à Kiev des drones armés, utilisés contre les séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine.