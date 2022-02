Eden Hazard nous offre une superbe frappe à l’entraînement (vidéo)

En difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, le diable rouge Eden Hazard n’a pas perdu son talent comme en démontre une vidéo postée par le compte Instagram du club espagnol.

N’ayant inscrit que 3 buts cette saison en ayant participé à seulement 18 matchs, les années d’Eden Hazard au Real Madrid se suivent et se ressemblent. Parfois adulé, parfois décrié, le bilan du Brainois ne représente pas l’intégralité de son talent.

Ce talent, auquel on a pu assisté en sélection nationale et lors de ses belles années à Chelsea ou Lille, nous avons pu le revoir en action dans une vidéo postée par le compte Instagram du Real Madrid. Dans celle-ci, on aperçoit Eden, de son pied droit, envoyer le ballon en pleine lucarne, laissant le gardien sur place. Le capitaine des Diables termine la vidéo avec un "Easy, baby", typique de l’humour du Belge.