Farid répond à votre question météo: devra-t-on se chauffer beaucoup en février?

La question du jour est posée par Vitae, de Jemappes (Hainaut): "Salut Farid, je voudrais faire une commande de mazout, mais penses-tu que le mois de février sera froid? Faut-il prévoir des réserves? Merci d’avance!". Farid répond et donne son bulletin journalier.

Salut Vitae! Avant tout, je tenais à m’excuser pour la petite erreur commise sur la question de Sebastiano: Vielsalm se trouve bien évidemment en province de Luxembourg et non Liège, mea culpa.

Revenons à présent à ta question: sur base des modèles, je n’attends pas de réel changement de synoptique avec un anticyclone trop proche empêchant le grand froid de débouler sur l’Europe occidentale. Une gelée sera encore possible en cas de ciel dégagé, mais l’après-midi, on tournera généralement entre 5 et 10°C. Je ne vois pas de vague de froid à l’horizon dans les 15 prochains jours au moins. On ne sait jamais ce que mars nous réserve mais, a priori, je ne chargerais pas trop inutilement même si c’est une réserve pour l’année prochaine.

Et ailleurs sur le pays?

Nous allons passer sous l’influence d’un front froid. Le matin quelques bruines locales puis, un cordon pluvieux plus compact abordera:

- le littoral et les Flandres vers 11-13 H

- Axe Hainaut-Brabants-Bruxelles vers 13-15 H

- Namur et relief ardennais + sud vers 15-17 H

À son passage, 1 ou 2 heures de bonnes pluies au menu et des rafales de vent atteignant 65 km/h de sud-ouest basculant à l’ouest à la fin des précipitations à 45 km/h. Le soleil reviendra à la mer en milieu d’après-midi, puis des éclaircies toute fin d’après-midi sur le centre du pays. Par contre, il pleuvra encore un peu sur le sud et l’Ardenne jusqu’en milieu de soirée.

Les maxima seront de 9°C vers midi, puis 5°C fin d’après-midi sur le centre voire même 1 à 2°C sur les sommets où quelques flocons tomberont en fin de perturbation au-dessus de 600 mètres d’altitude. À l’arrière, des éclaircies et une averse très locale dans l’air plus froid surtout en Flandres où le vent soufflera pas mal.