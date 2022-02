La Belgique et la Rhénanie du Nord-Westphalie pour une coopération sur l’hydrogène vert

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a insisté jeudi sur l’importance d’augmenter la production d’hydrogène vert afin de "maintenir des industries fortes" en Belgique et dans la région allemande de la Rhénanie du Nord-Westphalie, "tout en luttant contre le changement climatique", lors de sa rencontre avec le ministre-président du land allemand, Hendrik Wüst, en visite à Bruxelles.

"Nous partageons les mêmes défis. La Belgique et votre région disposent toutes les deux d’industries fortes et nous souhaitons qu’elles le restent. Afin d’assurer et développer notre prospérité future, l’énergie et l’hydrogène, en particulier, joueront un rôle clé dans cette ambition commune: développer nos économies tout en luttant contre le changement climatique", a affirmé le Premier ministre belge face à la presse.

M. De Croo a expliqué que les industries belges et allemandes étaient confrontées à une demande très élevée d’hydrogène vert. "Il est nécessaire de subvenir à leurs besoins en augmentant la production d’hydrogène, ainsi que son importation", selon lui.

Il a également insisté sur le développement d’un marché de l’hydrogène en Europe. Il a souhaité que l’axe entre le port d’Anvers-Bruges et la région de la Ruhr soit au cœur de ce nouveau marché.

"Nous avons vraiment l’ambition de faire du port d’Anvers une plateforme essentielle pour le transit de l’hydrogène en Europe", a indiqué le Premier ministre. Il a également appelé à construire l’infrastructure nécessaire pour son transit vers l’Allemagne. "Dans ce contexte, un partenariat stratégique avec la Rhénanie-du-Nord-Westphalie et l’Allemagne sera essentiel", selon lui.

M. De Croo a également remercié Düsseldorf pour sa solidarité durant la crise du covid en accueillant des patients belges.

Enfin, les deux dirigeants se sont entretenus sur les inondations qui ont touché la Belgique et la région allemande. Ils se sont engagés à améliorer les mécanismes et les procédures d’entre-aide lors de telles intempéries.