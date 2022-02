Tout le BRC pour Gino Bux en Skoda avec Nicolas Gilsoul!

Les dix manches du championnat de Belgique au programme pour la paire Bux-Gilsoul

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir à beaucoup de fans. De retour progressivement au rallye par l'entremise de Steven Spitaels, d'abord en Historic, puis lors des rallyes modernes dans le cadre de la Stellantis Cup remportée l'an dernier, Gino Bux a annoncé ce jeudi soir à Spa qu'il disputerait cette année l'intégralité du championnat de Belgique au volant d'une Skoda Fabia Rally2 alignée par la structure de Jourdan Serderidis SXM Racing.

"C'est la première fois que je suis assuré de pouvoir disputer les dix manches du championnat et cela dans des conditions optimales," a indiqué le golden boy de la région de Malmédy. "Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont rendu ce retour possible, en priorité Steven qui m'a relancé et mon ami John Wartique qui m'a bien aidé à trouver les budgets nécessaires pour mener cette campagne."

Cerise sur le gâteau, Gino sera assisté par Nicolas Gilsoul qui, hormis une participation en Corse l'an dernier avec un ami amateur, n'a plus disputé une épreuve en rallye depuis son divorce surprise avec Thierry Neuville il y a un peu plus d'un an.

Rendez-vous donc dans trois semaines du côté de Landen pour voir ce dont ce sympathique duo est capable. "On va y aller petit à petit car Ghislain de Mevius, Adrian Fernémont et Grégoire Munster sont de sacrés clients," a commenté Gino. "Eux aussi il leur a fallu un peu de temps avant de signer leurs premiers scratches en championnat de Belgique. J'espère qu'on sera capable de jouer tout devant quand on sera de retour du côté de Spa dans quelques mois..."