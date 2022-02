Courtrai condamne les incidents contre l’Antwerp et promet des mesures appropriées

Dans la défaite contre l’Antwerp mercredi, des supporters locaux se sont invités dans la tribune N1 suite à la présence illicite de fans anversois

Courtrai, dans un match d’alignement de la 21e journée, s’est incliné 0-2 mercredi devant l’Antwerp. Ce match aux circonstances particulières, avec une équipe locale décimée, a été brièvement arrêté, après le but de Pieter Gerkens dans les arrêts de jeu (90e+1), en raison de l’intrusion de supporters locaux dans la tribune N.1 du stade des Eperons d’or. Dans un communiqué publié jeudi, le KVK a "condamné les faits", s’est excusé et a annoncé vouloir prendre "des mesures appropriées".

L’échauffourée a débuté quand des supporters anversois, pourtant privés de déplacement mais qui ont réussi à obtenir des tickets dans les tribunes courtraisiennes, ont provoqué les fans courtraisiens dans la foulée du deuxième goal. Des fans courtraisiens ont alors quitté la tribune N.2 pour regagner la tribune N.1. La réaction des stewards et de la police a été rapide.

Le KVK, qui a insisté sur le fait de faire tout son possible pour que les fans ne se mélangent pas, prendra des mesures appropriées concernant les fauteurs de trouble après consultation des images et en concertation avec la police. "En tant que club familial, nous voulons que chacun puisse suivre les matches de manière agréable et sûre."

Le match, prévu fin décembre, avait été reporté en raison de plusieurs cas de Covid au sein du club anversois. Mercredi, c’est Courtrai qui était décimé et, malgré une requête devant la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS), a dû monter sur la pelouse après avoir couché le nom de seulement 12 joueurs de champ. Les autres étaient indisponibles pour blessures, suspensions, obligations internationales ou n’étaient pas qualifiés car recrutés durant le marché hivernal, soit après la date initiale du match.