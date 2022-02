Enlèvement, séquestration et rançon: l’affaire Anthony De Clerck secouait la Belgique il y a 30 ans

Procès: travaux forcés à perpétuité pour les principaux accusés

Près de trois ans après l’affaire, le 22 décembre 1994, les peines sont prononcées devant la cour d’assises de Gand. Elles sont lourdes: Danny Vanhamel, Jozef Peeters et Isidro Sanchez, les trois principaux accusés, écopent tous d’une peine de travaux forcés à perpétuité. Ils ont été reconnus coupables. C’est le cas aussi pour Salavatore Calatabiano qui écope d’un peine de 13 années de prison. Enfin, Yvon Huber est condamné à 20 ans de travaux forcés.

Deux jours plus tôt, la cour avait acquitté six des accusés de l’enlèvement d’Anthony De Clerck: Guy Awouters, Maryse Franquet, Din Thaci, Marina Krawinckel, Patrick Houdmeyers et Damian Sanchez Carrasco.

Les condamnés Vanhamel, Peeters, Calatabiano et Huber introduisent un pourvoi en cassation, mais celui-ci est rejeté le 22 mars 1995.

Libérations conditionnelles

Dix ans plus tard, au début du mois d’avril 2004, Jozef Peteers est libéré sous conditions et placé sous surveillance électronique. À la mi-octobre 2004, Danny Vanhamel bénéficie du même sort. De son côté, Isidro Sanchez est libéré sans condition au mois d’août 2004.

Fin novembre 2004, Vanhamel et Peeters sont à nouveau incarcérés, pour quelques mois, après avoir repris contact entre eux, contrairement aux conditions imposées. En octobre 2009, Vanhamel est condamné à un mois de prison pour avoir rencontré des malfaiteurs. Fin février 2010, Peeters met fin à ses jours.