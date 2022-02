Meilleure friterie belge: on se bouscule et on roule jusqu’à 1h30 pour aller chez "King Snack" à Neufchâteau (vidéo)

Classée friterie belge numéro 1, "King Snack", à Neufchâteau, n’est effectivement pas un banal fritkot.

Quand on a fixé le rendez-vous avec le patron de "King Snack", classée friterie numéro 1 par le site les-friteries.com, on l’a prévenu qu’on était particulièrement exigeant en la matière, qu’on était de grands amateurs de frites. Sa réponse pleine de bonne humeur a fusé: "J’en mange midi et soir depuis 10 ans, donc on devrait bien s’entendre".

Malgré ce régime quotidien pour le moins osé, Romain Durré (31 ans) a un physique qui rendrait presque jaloux le redoutable tennisman bulgare Grigor Dimitrov, à qui il ressemble limite comme deux gouttes d’eau, soit dit en passant.

Assez parlé de tennis, revenons à la frite.

Est-ce que ça a changé quelque chose, cette place de numéro 1 récoltée par la friterie installée au 22 de la rue Franklin Roosevelt à Neufchâteau? "Oui, on a quand même énormément de gens qui viennent goûter, même de très loin. J’ai encore eu hier (mercredi) des gens qui ont fait 1h30 de route, ça nous fait forcément super-plaisir parce qu’en plus ils retournent très satisfaits. C’est chouette de pouvoir faire découvrir notre friterie à des gens venant de plus loin que Neufchâteau et de voir que les produits plaisent."