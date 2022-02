JO 2022: "Pendant ce temps, le génocide des Ouïghours se poursuit…"

Quitter son pays, abandonner son mari, rompre les liens avec ses amis: tel est le sacrifice consenti le 9 octobre 2019 par Qelbinur Sidik, au moment de monter dans l’avion, à destination des Pays-Bas. Depuis ce jour, cette enseignante se bat afin de faire connaître, et reconnaître, le sort funeste infligé au peuple ouïghour, peuple auquel elle appartient et dont le régime autoritaire de Pékin organise ni plus ni moins que la destruction.

Car si Qelbinur a fui la Chine voici un peu plus de deux ans, c’est avant tout parce qu’elle avait peur. Peur que, à son tour, elle soit arrêtée par la police. Peur que celle-ci l’empêche de raconter ce qu’elle a vu, ce à quoi elle a été confrontée: des morts, de la torture, de l’humiliation, des hurlements ou des cris incessants… Neuf mois durant, en 2017, elle a fréquenté deux camps d’internement ouïghours: ceux que le régime maquille sous les traits de centres "de déradicalisation", "de transformation par l’éducation" ou encore de "formation professionnelle"; ces camps, en réalité, où l’on fait chaque jour l’expérience de la déshumanisation et de l’innommable. C’est de cette réalité que Qelbinur Sidik a fait le choix, courageux tant pour elle que pour ses proches restés au pays, de témoigner.

Espoir perdu

Comment vous êtes-vous retrouvée dans ces camps?

J’étais enseignante, j’avais été réquisitionnée pour donner des cours de mandarin. Je ne savais pas au départ où l’on m’emmenait. Mais j’ai vite compris qu’il s’agissait en réalité d’une prison.

Pourquoi?

Il y avait des policiers armés partout. Les bâtiments étaient entourés de hauts murs, il y avait de nombreuses caméras. Et les hommes à qui je devais donner cours étaient enchaînés, ils portaient tous le même gilet, avec un numéro d’identification. Ils étaient entassés dans des cellules, les uns sur les autres, sans possibilité de se doucher. Ils devaient dormir sur le sol.

À quelle réalité avez-vous été confrontée durant ces longs mois?

Les hommes à qui je devais donner cours étaient sans cesse humiliés, ils étaient torturés (NDLR: après l’interview, Qelbinur nous confirme également avoir vu de ses propres yeux de nombreux morts). Ils appréciaient venir au cours, car cela leur donnait un moment de répit. Mais c’était très difficile de se concentrer. Nous entendions sans cesse des cris, qui venaient des autres parties du bâtiment. Ils étaient terrifiés, cassés, certains regardaient continuellement dans le vide. Leur santé mentale était fortement affectée. Ils avaient perdu l’espoir.

De quoi discutiez-vous avec eux?

Nous n’avions aucun contact en dehors du cours.

Ils ne pouvaient pas vous parler?

Nous étions toujours surveillés. Un jour, un homme m’a demandé de contacter sa femme, qui était sur le point d’accoucher. Il m’a dit où elle travaillait et m’a demandé de la prévenir qu’il se trouvait dans le camp; il m’a aussi demandé de voir si l’enfant était né. J’ai fait semblant de ne pas écouter, mais je me suis rendue à l’adresse indiquée. J’ai vu la femme, elle n’avait pas encore accouché. Mais je n’ai pas osé lui parler. Quand je suis revenue dans le camp deux jours plus tard, l’homme avait disparu. Je ne l’ai plus jamais revu. Aujourd’hui encore, dès que je ferme les yeux, c’est son visage et ceux de toutes ces autres personnes qui ont disparu du jour au lendemain que je vois.

Prison à ciel ouvert

Pourquoi n’avoir rien dit à la femme de ce détenu? Elle était pourtant à l’extérieur des camps…

À l’extérieur des camps aussi, tout est contrôlé pour les Ouïghours.

C’est-à-dire?

Il existe par exemple une forme de contrôle spécifique à l’attention des Ouïghours et que l’on appelle «les cousins». Ce sont des représentants du Parti communiste chinois. Chaque mois, chaque famille ouïghour doit accueillir un de ces hommes pendant une semaine. Il participe aux repas, nous parle de la politique chinoise, se promène avec nous, dort avec nous, dans notre propre lit. Si l’on ose se plaindre ou si l’on dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il peut nous dénoncer et nous envoyer dans un camp.

Vous dites qu’il dort avec vous, dans votre propre lit?

Oui. Avec les abus que cela permet. Devant mon mari. De plus, il buvait toute la journée et se pavanait en slip, il se prenait pour le roi et cherchait toujours à nous humilier. J’ai vécu cela pendant 3 ans.

Cela signifie que les Ouïghours ne sont pas libres dans leur propre maison?

En dehors des camps, c’est comme une prison à ciel ouvert.

Stérilisation forcée

Vous avez été confrontée à d’autres formes de torture?

Un jour, j’ai été convoquée dans un centre avec de nombreuses autres femmes ouïghoures pour un examen médical. En réalité, il s’agissait d’une opération pour nous stériliser.

Vous voulez dire que vous avez été stérilisée contre votre volonté?

Toutes les femmes âgées entre 18 et 59 ans sont convoquées à ce genre de rendez-vous (NDLR: pour leur insérer un stérilet ou carrément les stériliser contre leur volonté). Il y a aussi des avortements qui sont pratiqués contre la volonté de ces femmes.

À quel moment avez-vous songé à fuir la Chine?

Sachant ce que j’avais vu, je savais qu’un jour ou l’autre je serais moi-même arrêtée. De toute façon, ils n’arrêtent pas seulement des religieux ou seulement des intellectuels, ils arrêtent tout le monde de façon arbitraire.

Du coup, vous avez fui vers les Pays-Bas, où réside votre fille. Comment cela s’est passé?

Il a fallu un an de procédures, pour que je puisse finalement obtenir un visa, afin de venir rendre visite à ma fille. En réalité, c’est grâce à mes origines ouzbekes que j’ai pu avoir un document.

Vous êtes partie seule?

Mon mari n’a pas pu partir. Si vous êtes Ouïghours et que vous n’avez pas d’origine étrangère qui peut faciliter l’obtention d’un visa, c’est impossible. Il a essayé, mais ça n’a pas marché.

Mesures d’intimidation

Vous avez encore des contacts avec lui?

La dernière fois que j’ai eu un contact, c’était un appel vidéo, la veille du jour où je devais témoigner à Londres. Il m’a appelé pour me dire qu’il voulait divorcer, il m’a insulté, a dit que je n’étais qu’une menteuse, que rien de ce que je racontais n’était vrai.

Comment expliquez-vous sa réaction?

Il s’agissait d’un appel organisé par la police, un coup monté. C’était une manœuvre d’intimidation, pour m’empêcher de parler et pour me discréditer.

Ce genre d’intimidation arrive fréquemment?

Oui. Cela a commencé dès le jour suivant l’expiration de mon visa. La police m’a appelée pour savoir pourquoi je n’étais pas rentrée. Un autre exemple: le 18 février 2021, j’ai reçu un appel de ma sœur. Cela m’a étonnée car je n’avais plus de contact avec elle depuis longtemps. Quand j’ai décroché, c’était un policier qui utilisait le téléphone de ma sœur pour faire pression sur moi, il me disait de faire très attention à ce que je dis, parce que cela pourrait provoquer des ennuis pour ma famille…

Mais vous avez continué à témoigner depuis… Quel message avez-vous envie de transmettre aujourd’hui?

Il est nécessaire que le monde entier s’unisse pour demander la fin du génocide. Le reconnaître est un premier pas, mais il faut agir, il faut quelque chose de concret. Car pendant ce temps, le génocide se poursuit…

Un peu d’histoire Les Ouïghours (ou Ouïgours) sont un peuple de langues turciques, à majorité musulmane sunnite, établi depuis plusieurs siècles dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, située dans le Nord-ouest de la Chine. En 1997, une première révolte éclate suite à l’arrestation de dignitaires religieux. 167 manifestants perdent la vie dans des affrontements avec la police et les forces paramilitaires. Le lendemain, des rafles sont organisées. En 2009, c’est une nouvelle vague d’émeutes qui éclate à Urumqi, le chef-lieu. Elle fait près de 200 victimes et provoque de nouvelles rafles. Depuis, de nombreux Ouïghours suspectés de "radicalisation" sont quotidiennement arrêtés.