L’Ironlakes reçoit le prix "d’organisation de l’année"

La Fédération belge de triathlon a décerné l’Award "d’organisation de l’année" au triathlon des Lacs de l’Eau d’heure organisé par le Namurois Florian Badoux.

L’Ironlakes a reçu l’award "Organisation de l’année" pour 2021 de la part de la Fédération belge de triathlon. La Fédération belge de triathlon regroupe la Ligue Francophone de Triathlon ainsi que le Triathlon Vlaanderen. Chaque année, elle élit les triathlètes de l’année. Dans la catégorie "Organisation de l’année", c’est l’Ironlakes qui a été le grand gagnant en 2021. Le jury national a dans un premier temps nominé quatre courses, deux en Flandre et deux en Wallonie. Ce jury était composé d’un représentant de la Ligue Francophone de Triathlon, d’un représentant de l’organisation Triathlon Vlaanderen, d’un représentant de Belgian Triathlon et de deux membres de la presse, l’un francophone, l’autre néerlandophone. Dans un deuxième temps, ce sont les athlètes licenciés auprès de la Ligue Francophone de Triathlon ou de Triathlon Vlaanderen qui ont voté parmi les nominés pour élire le grand gagnant, Ironlakes.

Pour rappel, L’Ironlakes se déroule sur le site majestueux des Lacs de l’Eau d’Heure, abritant les plus grands lacs de Belgique. L’épreuve accueillera plus de 3 000 athlètes participants et attirera un public estimé à plus de 10 000 personnes les 17 et 18 septembre prochains. Outre le full distance, l’événement propose également trois autres courses. Le half distance accueillera d’ailleurs l’épreuve du championnat de Belgique.