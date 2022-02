Tour d’Arabie saoudite: Dylan Groenewegen enlève la 3e étape au sprint, Santiago Buitrago reste leader

Le Néerlandais s’est imposé au sprint devant le Britannique Daniel McClay (Arkea-Samsic) et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) Photo News

Dylan Groenewegen (Team BikeExchange - Jayco) a remporté la 3e étape du Saudi Tour, le Tour cycliste d’Arabie saoudite.

Le Néerlandais s’est imposé au sprint devant le Britannique Daniel McClay (Arkea-Samsic) et l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal) au bout d’une étape disputée sur 181,2 km entre Tayma Hadaj Well et la vieille ville d’Al-Ula.

Le Néerlandais Danny Van Poppel (BORA-hansgrohe) et l’Italien Alberto Dainese (DSM) complètent le top 5 d’une étape dont le premier Belge est Jasper De Buyst (Lotto Soudal), 9e.

Après une première tentative de sortie avec Edward Planckaert et Benjamin Declercq, le Français Anthonu Turgis (TotalEnergies) a tenté seul sa chance et a fait la course seul en tête sur une cinquantaine de bornes, avant d’être repris par le peloton à 14 km de l’arrivée. Les Quick-Step Alpha Vinyl tentaient de créer une bordure à 12 km de la ligne mais c’est bien un peloton groupé qui se présentait à l’arrivée. Dylan Groenewegen allait chercher sa première victoire de la saison, sa 57e en carrière.

Buitrago 3 secondes devant Ewan

Le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) conserve le maillot de leader dont il s’est emparé mercredi après sa victoire dans la 2e étape. Au général, il compte 3 secondes d’avance sur Caleb Ewan, vainqueur de la 1re étape et premier leader, et 17 sur Maxim Van Gils (Lotto Soudal).

Vendredi, la 4e étape, Winter Park - Skyviews de Harrat Uwayrid (149 km), proposera dans son final une ascension de 4 kilomètres comprend une partie (2,7 km) à 12% avec une pointe à 22% pour arriver sur un plateau de style lunaire qui offre une vue imprenable sur la vallée d’Al-Ula.

Il s’agit de la deuxième édition du Saudi Tour. L’an passé, la course n’avait pu avoir lieu. En 2020, l’Allemand Phil Bauhaus s’était imposé. Il est absent cette fois. Le Saudi Tour se terminera samedi par une étape de plaine de 138 km avec départ et arrivée dans la vieille ville d’Al-Ula, une oasis d’une grande richesse historique.