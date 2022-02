Essence à prix coûtant: vraiment avantageux?

Plusieurs chaînes françaises de grande distribution lancent des opérations "carburant à prix coûtant" ce week-end. Coup marketing? Ou véritable avantage? Décryptage.

Face à l’envolée des prix du carburant, plusieurs grandes entreprises ont décidé d’agir en France. C’est notamment le cas de trois chaînes de grande distribution.

Chaque week-end, à compter de ce samedi 5 février 2022, le carburant sera vendu à prix coûtant dans les 713 stations-service des enseignes Leclerc. L’opération prendra fin le dimanche 6 mars 2022.

Dans la foulée, Intermarché et le groupe Casino ont également annoncé vendre leur carburant à prix coûtant ce week-end.

Mais l’essence à prix coûtant, est-ce vraiment avantageux?

France 3 s’est penché sur la question afin de connaître l’économie pour le portefeuille des consommateurs. Plusieurs offres existent chez nos voisins.

Actuellement, le prix moyen du litre d’essence 95 est d’1,72€ en France. Pour un plein de 40 litres, le client paiera donc 68,80€.

1. Casino: 1€/l et des bons d’achat

Le groupe Casino a décidé de bloquer le prix à 1€/l et de rembourser la différence en bons d’achat dans ses supermarchés.

Pour un plein de 40 litres, le consommateur paie donc 40 euros et reçoit 28,80 euros de bons d’achat.

2. Leclerc et Intermarché: un bénéfice de 40… centimes par plein

Du côté de Leclerc et Intermarché, la différence sera bien plus minime. Les magasins vont rogner sur leur marge et donc le bénéfice oscillerait entre 0,2 et 1 centime le litre.

Sur un plein de 40 litres, le bénéfice ne serait donc que de 8 à 40… centimes.

Nouvelle opération carburant à prix coûtant chez @Leclerc tous les week-ends du 5 février au 6 mars, pendant les vacances scolaires. https://t.co/ltJeDHpOQm a été l'enseigne la plus fréquentée par les Français en 2021 : ce n'est pas maintenant qu'on va les laisser tomber ! pic.twitter.com/t6NptDzFa3 — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) February 2, 2022

3. Et pour un plein en Belgique?

Malgré l’annonce du groupe Casino qui semble plus avantageuse, n’y a-t-il pas un intérêt à faire son plein directement en Belgique?

Actuellement, le litre de 95 (E10) coûte au maximum 1,77€. Soit 5 centimes de plus que le prix moyen en France.

Mais… Pour un frontalier habitant à Mouscron, le litre reviendra à 1,617€ à la DATS 24 et à la Shell Express dans sa région. Soit mieux que le prix moyen français.

Pour un frontalier habitant à Chimay, le litre reviendra à 1,595€ s’il se rend à l’Esso Express de Walcourt. Soit à nouveau mieux que le prix moyen français.

Pour un frontalier habitant à Virton, le litre de 95 (E5) reviendra à " seulement " 1,507€ à la Lukoil de Rodange (Grand-Duché du Luxembourg). Soit une belle marge par rapport au 1,72€ français.

L’essence à prix coûtant, vraiment plus avantageux? Selon les chiffres du site de référence www.carbu.com, plusieurs pompes belges, grâce au jeu de la concurrence, vendent le litre d’essence 95 (E10) à un meilleur prix qu‘à la frontière française.

Toutefois, c’est évidemment dans les pompes luxembourgeoises qu’on retrouve les prix les plus attractifs.