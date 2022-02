Une famille en or, la Cosa nostra ou un De Palma? Notre sélection télé du week-end

Voici notre sélection de programmes à regarder ce week-end à la télévision.

1. Samedi 5 – Cosa nostra: de Palerme à New York(La Trois, 21h)

L’histoire criminelle du XXe siècle a été marquée par des organisations très structurées. Ce documentaire s’intéresse aux connexions entre les Cosa nostra italienne et américaine. Dès le départ, la criminalité organisée à New York était liée à l’Italie. Parce que, dans les 4 millions d’Italiens arrivés aux USA entre 1860 et 1920, une toute petite proportion était des criminels. Parce qu’une partie des mafieux siciliens ont fui le régime mussolinien. Et parce que les échanges entre parrains se sont poursuivis à travers l’Atlantique.

2. Samedi 5 – Une famille en or (TF1, 21h10)

Camille Combal revient en prime avec sa Famille en or. CHRISTOPHE CHEVALIN – TF1 En 2021, TF1 avait fait le choix de ressusciter Une famille en or avec, aux commandes, Camille Combal, d’ailleurs coproducteur. Mais le format avait été diffusé tard dans la soirée, après Koh-Lanta. Sans faire plus de bruit. Alors qu’on se demandait si la chaîne française en avait fini avec le programme, le voilà de retour par la grande porte, en prime time. Dans cette spéciale, l’animateur convie les familles et proches de personnalités – Kev Adams, Soprano, McFly et Carlito, la Bande à Fifi – à venir s’affronter au profit d’œuvres caritatives.

3. Dimanche 6 – «L’impasse», de Brian De Palma, avec Al Pacino (Arte, 21h)

Al Pacino (à gauche) en gangster, ça fait toujours mouche. Collection Christophel Dans Scarface, de De Palma, Tony Montana (Pacino) voulait devenir le plus grand gangster du monde.

Ici, Carlito (toujours Pacino, magistral) est un trafiquant de drogue qui veut abandonner le métier après cinq ans de prison.

Mais il ressemble à un tigre qui aurait décidé de devenir végétarien: autant dire que la tâche est quasiment impossible.

Polar crépusculaire et virtuose teinté d’une ironie désespérée sur la seconde chance, L’impasse raconte la déroute désenchantée d’un homme avec une rare acuité.

La bande-annonce de "L’impasse"

4. Dimanche 6 – Rugby: Tournoi des Six Nations – (France 2, 15h50)