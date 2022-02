Reconnu grâce à ses baskets: le voleur de vélos risque un an de prison

Le parquet de Bruxelles a requis une peine d’un an de prison à l’encontre d’un jeune homme d’une vingtaine d’années pour de multiples vols de vélos.

Le parquet de Bruxelles a requis mardi, devant le tribunal correctionnel, une peine d’un an de prison à l’encontre d’un jeune homme d’une vingtaine d’années pour de multiples vols de vélos. Le prévenu a été identifié car il portait invariablement les mêmes chaussures et la même veste lors des différents vols. Son avocat a demandé une peine avec sursis.

Le jeune homme aurait en tout dérobé quatre vélos à trois moments différents. Deux à la gare de Halle, le 7 octobre. Un vélo électrique à Halle, deux jours plus tard, et un quatrième vélo, toujours à Halle, le 15 octobre. Tous les vols ont été filmés par des caméras de surveillance.

"Nous avons pu constater qu’il s’agissait du même auteur à chaque fois", a expliqué le parquet. "Il avait la même carrure, portait la même veste sombre, et les mêmes baskets sombres avec des rayures distinctives. Quelques jours après le dernier vol, une patrouille de police a remarqué un homme qui correspondait parfaitement à la description du suspect et portait la même veste et les mêmes chaussures. Ce dernier a été appréhendé en possession d’une paire de pinces coupantes".

Le prévenu a reconnu trois vols sur les quatre. "Il n’est pas l’auteur du vol de l’un des deux vélos de la gare", a défendu son avocat. "Il n’est d’ailleurs pas reconnaissable sur les images des caméras".

Le parquet le soupçonne d’avoir vendu les vélos pour gagner sa vie. Le tribunal correctionnel rendra son verdict le 1er mars.