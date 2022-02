L’action de Meta s’effondre: Mark Zuckerberg perd potentiellement 24 milliards de dollars en une nuit

L’action de Meta s’est effondrée de plus de 20% hier soir. Conséquence? Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a potentiellement perdu 24 milliards de dollars.

Cette nuit, après la clôture de la Bourse de New York, le titre de Meta dévissait de plus de 22%. Et ce quelques heures après avoir annoncé des résultats financiers décevants.

Meta a, en effet, réalisé un chiffre d’affaires de 33,67 milliards de dollars, conforme à ses prévisions, mais il n’en a dégagé "que" 10,3 milliards de dollars de bénéfice net au quatrième trimestre, soit 8% de moins que l’an passé. La sanction en bourse a été immédiate.

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook qui détient 13% des parts de Meta, est le principal perdant de cette chute.

De 320 dollars avant la clôture de la Bourse, l’action de Meta ne valait plus que 249 dollars dans la nuit. Conséquence? En quelques heures, Zuckerberg a perdu des milliards de dollars.

Sa fortune estimée à 121 milliards par le groupe financier Bloomberg a dégringolé à 97 milliards de dollars. Soit une chute (virtuelle) de 24 milliards.

Avec ce résultat, Zuckerberg sortirait du Top 10 des plus grandes fortunes de la planète.