Covid: une lettre ouverte pour la suspension des droits de propriété intellectuelle des vaccins

Une lettre ouverte signée par plusieurs organisations de la société civile et dirigeants d’entreprises a été publiée ce jeudi dans "De Tijd". Les signataires demandent une suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre le coronavirus afin de permettre une distribution plus équitable des sérums.

D’après les signataires, le monopole existant de quelques entreprises conduit aujourd’hui à une distribution des tests, vaccins et traitements selon une logique commerciale. Toutefois, une suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle permettrait, selon eux, aux pays à revenu faible ou intermédiaire de produire et de s’approvisionner de manière autonome en vaccins, tests et traitements Covid. L’Union européenne, le Royaume-Uni et la Suisse sont cependant opposés à cette idée.

La lettre ouverte appelle la Belgique et l’Union européenne à lever leur veto à la suspension temporaire des droits de propriété intellectuelle au sein de l’Organisation mondiale du commerce.

La missive est signée par diverses organisations de la société civile, dont des syndicats et des mutuelles de santé, les évêques de Belgique ou encore Médecins sans frontières Belgique, ainsi que par des CEO et des dirigeants d’entreprises, tels que Hans Bourlon, administrateur délégué de Studio-100, Wouter Torfs, CEO de Torfs Schoenen ou Herman Van de Velde, président du groupe de lingerie Van de Velde.