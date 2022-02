Maxime Lestienne s'engage avec les Lion City Sailors

Le désormais ex-Standardman jouera pour le champion en titre et disputera la Ligue des Champions asiatique.

Après avoir dit au revoir à ses équipiers lundi matin, Maxime Lestienne a pris la route de Singapour où il évoluera dorénavant. Son transfert n'a pas encore été rendu officiel mais il a bien pris la direction du championnat de Singapour.

Selon nos informations, l'ancien joueur de Bruges a bien signé son contrat pour le club champion en titre de Lion City Sailors! Lestienne disputera la Ligue des Champions asiatique et retrouvera sur sa route un autre ancien Standardman en la personne de Marouane Fellaini et son club chinois de Shandong Taishan FC. Il sera également opposé aux Japonais de Urawa Red Diamonds et aux Coréens du Sud de Daegu ou aux Thaïlandais de Buriram United.

Comme nous vous le révélions la semaine dernière, le nouveau club de Maxime Lestienne n'a rien déboursé pour s'attacher les services de celui qui arrivait en fin de contrat en juin prochain. Le Standard a par contre fait l'économie d'un des plus gros salaires du noyau (avoisinant le milion d'euros).