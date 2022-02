Luca, star de Tik Tok tuée par son ex-beau-père: "Tu es mort en protégeant ta maman"

@luca_itvai était suivi par plus de 1,6 million de personnes sur Tik Tok. Montage EdA

Ce mercredi, Luca a été tué par son ex-beau-père en voulant protéger sa mère. Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent pour cette star de Tik Tok.

Un terrible drame s’est produit ce mercredi, sur les hauteurs du quartier de Jupille à Liège, rue Bois de Breux. Alors qu’il tentait de sauver sa mère, Luca Pisciotto, un jeune homme âgé de 22 ans et connu via le média Tik Tok, a été victime d’un coup de couteau fatal. Un coup porté par Pietro R., l’ex-compagnon de sa mère. Les secours n’ont malheureusement rien pu faire pour lui et l’agresseur a immédiatement pris la fuite.

Connu des autorités judiciaires notamment pour des faits de violence, Pietro R., activement recherché, s’est finalement livré de lui-même à la police. Il doit être entendu et sera présenté au juge d’instruction ce jeudi.

Les hommages affluent

Star de Tik Tok - le Liégeois était suivi par plus de 1,6 million de personnes - Luca est mort en tentant d’empêcher sa maman de se faire étrangler par son ex-beau-père.

Sur les réseaux sociaux, les hommages affluent.

"Repose en paix, tu avais l’air tellement gentil et tu es parti en montrant tout ton amour à ta maman. J’espère que tu es bien là où tu es", "La vie est injuste. Trop jeune pour mourir! Tu es mort en protégeant ta mère et ça Luca, c’est un acte de courage. Tu seras toujours dans mon cœur... Que dis-je? Dans le cœur de tout le monde", peut-on notamment lire sur le compte Instagram de Luca.

Sur Tik Tok, une internaute écrit ceci: "Tu mérites le paradis pour avoir sauvé ta maman".

Fan de breakdance, "Luca Itvai" comptabilisait près de 36 millions de likes sur ce réseau social.