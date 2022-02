Avec son paon sur la porte d’entrée, la maison Art Nouveau de l’architecte Édouard Frankinet est classée à Woluwe-Saint-Lambert (photos)

La maison de l’architecte Édouard Frankinet est classée, avenue des Rogations à Woluwe-Saint-Lambert. Elle est le témoin du goût bourgeois pour l’Art Nouveau géométrique, au début du XXe siècle.

Le cabinet du secrétaire d’État bruxellois en charge du Patrimoine Pascal Smet annonce ce 27 janvier le classement de la maison de l’architecte Édouard Frankinet (1877-1937), connu aussi pour de nombreuses réalisations à Dinant et sa région, dont celle du casino. Cette bâtisse Art Nouveau à la façade rouge et vert se situe à Woluwe-Saint-Lambert, avenue des Rogations 21. Il s’agissait d’une demande des propriétaires, à laquelle Urban et CRMS ont donné leur feu vert.

La maison Frankinet était déjà inscrite sur la liste de sauvegarde de la Région pour ses façades. Comme ses voisines des N° 15, 17 et 19, dont les deux dernières sont aussi de lui. Le classement s’étend aussi au hall d’entrée et à la cage d’escalier du rez-de-chaussée au 1er étage.

La cage d’escalier aussi est classée. Linsy Raaffels La maison a été réalisée par l’architecte Édouard Frankinet lui-même en 1903-1904. C’était sa maison personnelle. Elle affiche une façade Art nouveau géométrique. Ce style mettait alors l’accent sur des façades richement décorées.

Celle de devant se distingue par sa riche ornementation et ses jeux de matériaux: moellons de grès jaune au rez-de-chaussée, briques rouges aux étages, pierre blanche en travée d’entrée. L’ensemble est rehaussé de pierre bleue ouvragée. S’ajoutent ressauts, jeux de lignes et de courbes, vitraux et ferronneries ouvragées. Enfin, on note un sgraffite, probablement de Paul Cauchie, ami de Frankinet. Ce dernier avait sans doute aidé Cauchie sur sa propre maison, rue des Francs à Etterbeek.

"Cette maison est représentative d’une maison d’habitation du début du XXe siècle. Elle devient ainsi le témoin du style Art nouveau géométrique qui fait son apparition pour les maisons bourgeoises bruxelloises à l’époque", souligne Smet.