Altin Kryeziu a fait ses adieux à Virton

Un sixième départ devrait bientôt être acté officiellement en Gaume. Celui-ci étonne plus que les cinq autres. Altin Kryeziu a, en effet, fait ses adieux à la Gaume sur les réseaux sociaux.

Si le mercato s’est refermé lundi soir, Tom Van den Abbeele,le manager sportif, précise ce matin dans nos colonnes que les dirigeants gaumais cherchaient encore des solutions afin d’acter certains départs.

Un sixième départ devrait être acté dans les prochaines heures. Sur les réseaux sociaux, Altin Kryeziu a, en effet, fait ses adieux au matricule 200. Le joueur retournerait en effet en Italie. Pour rappel, le joueur kosovar était prêté en Gaume par le Torino.

Un départ qui étonne plus que les cinq autres puisque le médian a plus joué au premier tour que ses équipiers déjà partis. Blessé, il n’était pas dans l’effectif depuis deux rencontres et le club se montrait étonnamment discret au sujet de sa blessure ses derniers jours. Il semblerait que le joueur était déjà rentré en Italie.

Pour l'heure, les dirigeants gaumais n'ont rien communiqué et pas confirmé l'information officiellement, mais cela ne devrait plus tarder.

