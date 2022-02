Covid: le Danemark lève toutes ses restrictions, d’autres pays d’Europe l’imitent, et la Belgique?

Alors que les vacances scolaires se profilent lentement, plusieurs pays d’Europe allègent leurs mesures anti-Covid. Tour d’horizon européen.

De plus en plus de pays européens tendent vers un assouplissement des mesures pour lutter contre le coronavirus. Et ce même si l’Europe enregistre actuellement le plus grand nombre de cas de Covid dans le monde.

En Belgique, le baromètre mis en place lors du Codeco du 21 janvier 2022 va être évalué la semaine prochaine. Alors que le code est au rouge en ce moment, Ecolo plaide pour accélérer la levée des restrictions sanitaires.

Et en Europe, qu’en est-il?

1. Le Danemark, 1er pays de l’UE à lever toutes les restrictions

C’est l’annonce de cette semaine: le Danemark est devenu ce mardi 1er février le premier pays de l’Union européenne à lever toutes ses restrictions. Le pays juge sa forte couverture vaccinale suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron.

Masques, passe sanitaire et ouvertures réduites des bars et des restaurants sont désormais de l’histoire ancienne dans le royaume nordique.

2. L’Islande devrait lever toutes ses restrictions le 14 mars

L’Islande prévoit la levée de toutes ses restrictions liées au coronavirus d’ici mi-mars, point d’orgue d’un plan d’assouplissement en trois étapes présenté par le gouvernement.

Ce plan devrait aboutir à la levée de toutes les mesures sanitaires le 14 mars, sous réserve qu’aucune nouvelle souche du virus ne soit découverte.

3. La Catalogne supprime le pass sanitaire

La région espagnole de Catalogne a décidé de mettre fin à l’obligation de présenter un pass sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants et salles de sport, le jugeant peu efficace face à la grande contagiosité d’Omicron.

La région a donc levé la majeure partie de ses restrictions, mettant fin aux jauges d’occupation dans les restaurants et supprimant la limite de dix personnes pour les réunions privées. La seule restriction encore en vigueur est la fermeture des discothèques.

4. La Norvège copie (presque) le Danemark

Fin du télétravail obligatoire, levée des dernières restrictions sur la vente d’alcool... La Norvège estime que la société pouvait et devait " vivre avec le virus ".

Certaines restrictions demeurent toutefois pour éviter l’infection simultanée trop importante de la population et permettre à la société de continuer à fonctionner. La Norvège va ainsi un peu moins loin que le Danemark voisin.

5. La Suède va lever toutes les restrictions sanitaires

La Suède s’apprête à son tour à lever comme ses voisins danois et norvégiens pratiquement toutes les restrictions liées au coronavirus et ce à partir du 9 février.

La situation dans les soins de santé, la dangerosité moindre du variant Omicron et le taux de vaccination de la population justifie cette décision.

6. La Suisse compte sur le 17 février

La Suisse estime que la crise du Covid-19 est en passe d’entrer dans sa phase endémique et donc plus gérable, et envisage de lever toutes les restrictions sanitaires d’ici mi-février.

La levée totale pourrait entrer en vigueur dès le 17 février, supprimant ainsi l’obligation de présenter un pass sanitaire au restaurant et dans les lieux culturels mais aussi le port du masque dans les transports en commun et les magasins ainsi que les restrictions liées aux réunions privées et publiques.

7. L’Angleterre a mis fin aux restrictions depuis une semaine

Depuis le jeudi 27 janvier, le port du masque n’est plus légalement obligatoire, le télétravail n‘est plus recommandé officiellement et un pass sanitaire n’est plus imposé pour l’accès aux boîtes de nuit et certains grands rassemblements en Angleterre.

"Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils et recommandations", a plaidé Boris Johnson.

8. L’Écosse rouvre ses discothèques

Le gouvernement indépendantiste écossais a annoncé la levée, depuis ce lundi, de la plupart des restrictions en place, permettant la réouverture des discothèques et supprimant la limitation à trois ménages pour les réunions à l’intérieur.

Toutefois, le télétravail reste recommandé.

9. La France lève ses contraintes et avance un plan

Depuis le 2 février, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur en France, les jauges dans les lieux recevant du public assis (stades, établissements culturels...) sont abandonnées et le télétravail n’est plus obligatoire, mais seulement recommandé.

Le 16 février, ce sont les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, qui pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.

10. Les Pays-Bas rouvrent les restos et les lieux culturels

Le gouvernement néerlandais a annoncé la réouverture sous conditions depuis ce mercredi des bars, restaurants et lieux culturels.

Les restrictions sanitaires contre le Covid-19 se présentaient parmi les plus strictes d’Europe. L’exécutif a pris la décision de lever le "confinement", mis en place juste avant Noël.

11. L’Autriche assouplit ses mesures pour les non-vaccinés

L’Autriche va encore assouplir les règles pour les non-vaccinés. Ceux-ci pourront à nouveau fréquenter les magasins non-essentiels à partir du 12 février, et l’horeca une semaine plus tard sur présentation d’un test négatif.

Le couvre-feu va également être reculé de deux heures, soit à minuit, à partir du 5 février. À la même date, les établissements horeca verront leurs heures d’ouverture élargies et le nombre de spectateurs autorisés lors d’un événement sera doublé.

12. L’Italie annonce un pass vaccinal illimité

Le gouvernement italien a décidé ce mercredi d’alléger plusieurs restrictions anti-Covid, notamment dans les écoles. Parmi les mesures adoptées en conseil des ministres figure notamment la fin de l’enseignement à distance pour les élèves du primaire et du secondaire vaccinés ou guéris, quel que soit le nombre d’élèves positifs dans leur classe. Dans les écoles maternelles, les classes passeront en enseignement à distance à partir de cinq élèves positifs, contre un seul auparavant.

Au-delà du secteur éducatif, "la durée du pass vaccinal pour ceux qui ont 3 doses - ou 2 doses pour ceux qui ont déjà eu le Covid - deviendra illimitée", a annoncé Mario Draghi. Jusqu’ici, le pass vaccinal avait une validité limitée à 6 mois.