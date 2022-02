Covid: Ecolo veut accélérer la levée des mesures sanitaires

Georges Gilkinet plaide, ce jeudi dans "Le Soir", pour que le comité de concertation du 11 février prochain décide de passer du code rouge au code orange et assouplisse en outre les règles dans les secteurs qui ne sont pas directement concernés par le baromètre corona.

Théoriquement, le code orange est en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 (on est à plus de 350) et l’occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits (432 actuellement). Mais les contaminations sont à la baisse et "la tendance des chiffres doit toujours être prise en considération pour accélérer éventuellement un changement de phase dans un sens ou dans l’autre", selon le baromètre.

Pour Georges Gilkinet, le variant Omicron change complètement la donne. "Il faut en tirer toutes les conclusions politiques. Le fait de dire "pas un jour de trop" pour le Covid Safe Ticket (CST) et les mesures exceptionnelles que l’on a dû prendre ne doit pas être slogan. Ce jour approche", selon l’écologiste. À ses yeux, "la normalité consiste à redonner toutes les libertés aux Belges le plus vite possible. Ce moment est venu. On va continuer à surveiller les statistiques publiées au quotidien par Sciensano, mais il est temps de passer à autre chose. Accélérons le mouvement", exhorte-t-il.