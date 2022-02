Chiffres Covid en Belgique ce jeudi 3 février: 432 patients en soins intensifs (+22%) mais la baisse des cas se poursuit

La tendance à la baisse se confirme au niveau du nombre de contaminations pour cette 5e vague de l’épidémie de coronavirus en Belgique. Les hospitalisations restent quant à elles en hausse.

Le pic de la 5e vague initiée fin décembre a-t-il été atteint? La prudence reste de mise mais la tendance à la baisse du nombre d’infections continuer de diminuer. Ainsi, entre le 24 et le 30 janvier, 45.446 nouvelles contaminations au SARS-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit un recul de 9%, , indique ce jeudi matin l’Institut de Santé publique Sciensano. Cette moyenne était montée jusqu’à 52.294 dans le rapport de samedi matin avant d’entamer une baisse (47.817 dans celui de mardi matin et 46.481 hier matin).

Légèrement moins de tests ont cependant été effectués, à savoir 110.000 (-4%). Le taux de positivité est de 45,3% et plus de 99% des cas sont attribués au variant Omicron.

Au cours de cette période, une moyenne de 29 personnes sont décédées par jour après avoir été testées positives.

Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,05, un chiffre en recul de 18%. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer.

367,7 patients hospitalisés par jour en moyenne

La hausse se poursuit par contre dans les hôpitaux. Après avoir passé le pic de la 4e vague (3.736 patients le 2 décembre) dans le rapport de samedi matin, ce sont désormais 4.212 personnes positives au SARS-CoV-2 qui séjournent actuellement à l’hôpital (+18%), dont 432 patients traités en soins intensifs (+22%). Ce dernier chiffre était descendu jusqu’à 352 dans le rapport du 27 janvier mais ne cesse de grimper depuis lors. On peut y voir un "effet retard" par rapport au boom des infections et supposer ainsi qu’il va encore grimper quelques jours avant un potentiel plateau. Hypothèse à vérifier dans quelques jours donc. Pour rappel, lors des quatre premières vagues de Covid-19 en Belgique, ce nombre était monté respectivement jusqu’à 1.286, 1.474, 946 et 840.

Entre le 27 janvier et le 1er février, il y a eu en moyenne 367,7 patients admis à l’hôpital et positifs au Covid-19, soit une augmentation de 9% par rapport à la période de référence précédente. Cette moyenne était de 364,4 hier, 363,6 mardi, 360 lundi, 354,7 samedi, 344 vendredi, 336 jeudi et 330 mercredi 26 janvier lorsque le pic de la 4e vague (322 début décembre) avait été dépassé.