Luca, un jeune de 21 ans, tué par son ex-beau-père à Jupille: le meurtrier présumé a fini par se rendre...

Un drame s'est produit ce mercredi à Liège, dans le quartier de Jupille, rue Bois de Breux. Luca Pisciotto a été tué à l'arme blanche par Pietro, l'ex-compagnon de sa mère.

Un terrible drame s’est produit ce mercredi, sur les hauteurs du quartier de Jupille à Liège, rue Bois de Breux. Alors qu’il tentait de sauver sa mère, Luca Pisciotto, un jeune homme âgé de 21 ans et connu via le média TikTok, a été victime d’un coup de couteau fatal. Un coup porté par Pietro, l’ex-compagnon de sa mère. Les secours n’ont malheureusement rien pu faire pour lui et l’agresseur a immédiatement pris la fuite.

Les faits se sont déroulés en milieu de journée ce mercredi. Pour une raison indéterminée, une dispute a éclaté entre l’habitante du n° 340 et son ex-compagnon. Alors que cette dispute était en cours, Luca, le fils de la dame est arrivé. Il n'avait pas de nouvelle de sa maman et était inquiet.

Selon les premières informations confirmées par la justice liégeoise, Pietro était en train d’étrangler son ex-compagne lorsque le fils de celle-ci est arrivé. Sans hésiter, Luca s’est interposé entre l'homme violent et sa mère. Il voulait tenter de faire cesser l’agression. Mais Pietro n’a pas hésité à s’en prendre au fils. Il a empoigné un couteau et porté un coup à Luca, qui ne s’est pas relevé. Le malheureux a été touché à la gorge. La mère de la victime a, elle aussi, été blessée lors de cette agression.

Perquisition

Très vite, Pietro a pris la fuite et les secours, prévenus, sont intervenus. La police était sur place avec le peloton anti-banditisme, afin de mettre la main sur le fuyard, qui était toujours recherché dans le courant de la soirée. Une perquisition a ainsi été menée au domicile de ce dernier, dans la rue Mathieu de Lexhy à Grâce-Hollogne mais celle-ci n’a rien donné.

Il faut dire que l’homme était déjà connu des autorités judiciaires notamment pour des faits de violence. Ce n'est que dans le courant de la soirée que Pietro, activement recherché, s'est finalement livré, de lui-même, à la police. Il doit être entendu et sera présenté au juge d'instruction ce jeudi.

Le parquet a quant à lui été avisé des faits et a organisé une descente sur place. Un médecin légiste a notamment été dépêché. Les premières constatations confirment que le jeune homme est décédé immédiatement après le coup de couteau porté. L’enquête est dans les mains d’un juge d’instruction…