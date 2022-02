Gosselies passe à côté de son match

Malgré une énorme occasion de ramener un point en fin de match, les Gosseliens n’ont rien revendiqué…

St-Symphorien 1 – Gosselies 0

Arbitre: G. Vanackere

Cartes jaunes: Kourouma, Druart, Kwembeke, Dassonville, Meo, Paulet

Carte rouge: Lete (2 j. ), Swen (2 j.)

But: Losacco (1-0, 62e)

SYMPHORINOIS: Polain, Dassonville, Citron, Ulens, Mairesse, Druart (49e Losacco), Kwembeke (89e Minne), Lombardo, Strobbe, Erculisse, Goditiabos

GOSSELIES: Maricosu, Bollens (83e Bennekens), Kourouma, Baynon, Boumediane (60e Passalacqua), Meo, Thibaut, (46e Falzone), Swen, Giorlando (46e Falzone), Caruana (50e Nze), Santinelli

Ce match de report de la seizième journée de championnat était synonyme de survie pour les Carolos. Disposés en 4-4-2, les poulains de Benoît Paulet étaient soutenus par trois éléments de leur P3.

Passé le premier quart d’heure d’observation, le capitaine Santinelli forçait la première occasion de la rencontre, via un tir dévié en corner par le portier montois. Ce fut la seule occasion côté gosselien, où on commençait déjà à subir une domination de plus en plus imposante des Symphorinois au fil de la partie. Juste avant la pause, Mairesse faillit d’ailleurs ouvrir le score mais sa frappe frôlait le piquet du but. C’était tout ce que les spectateurs ont eu à se mettre sous la dent avant la rentrée des joueurs au vestiaire.

Dominé au second acte

La seconde période commençait mal pour les "Chiconniers", leur capitaine étant évacué sur civière, suite à un duel. Mais à l’heure de jeu et méritoirement Losacco fraîchement monté au jeu déflorait le marquoir (1-0). Gosselies était asphyxié et Maricosu multipliait les arrêts pour éviter le pire à ses couleurs. Pourtant Julien Nze seul devant le keep montois se créait une énorme occasion pour ramener son équipe dans le match, mais son lob était complètement raté. Les Montois géraient ensuite leur avantage, le score était scellé.