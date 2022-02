Charleroi: Mohamed Ksous reconnu coupable d’assassinat par la cour d’assises

"Faites ce que vous voulez de moi"

Me Abbès, l’avocat de Mohamed Ksous, n’a pas contesté les crimes et délits reprochés à son client. Pour la défense, les faits s’expliquent par le parcours de vie de l’accusé, un homme né en Tunisie, arrivé en 1972 en Belgique pour travailler. Il a œuvré dans divers secteurs et a été victime de plusieurs accidents de travail. En 1982, il s’est marié. Il a eu trois enfants et il voulait qu’ils réussissent. " Alors que son parcours de vie ne présentait aucune ombre, tout a basculé lors de son divorce. En 2005, il perd sa maison. Tout s’est écroulé pour lui, qui a tenté de mettre fin à ses jours, a plaidé Me Abbès. Isolé, il a cherché le contact cette nuit du Nouvel An".

Sans la plaider, l’avocat a quand même évoqué l’excuse de provocation dans sa plaidoirie, car son client a déclaré avoir été ennuyé dans le café du Ministère. "Tout son vécu, tout ce qui s’est passé dans le café ont déclenché une grande colère, latente, décuplée par le courrier reçu du notaire au sujet de son divorce". L’avocat ne pense pas que son client soit un assassin froid et calculateur. "Il avait le sentiment d’être seul au monde".

L’accusé a brièvement pris la parole. "Faites ce que vous voulez de moi, je ne suis pas éternel", a-t-il déclaré.