Bafdili (Union) à l’Olympic Charleroi

L’Olympic a réussi un dernier coup en fin de mercato. Il a recruté le jeune milieu de terrain polyvalent de l’Union Saint-Gilloise, Dalil Bafdili (20 ans).

"Dalil a participé à la préparation et plusieurs matchs amicaux des pros de l’Union St-Gilloise, leader de D1A. Il était barré par les très bonnes prestations des joueurs à son poste. On m’a présenté son profil et je l’ai convié à quelques séances d’entraînements… J’ai compris que nous avions un pur talent pour le projet de l’Olympic. Il a tout donné pour finir avec des crampes. Il a de la hargne, de la technique, de la vista et un jeu direct. Je pense qu’il plaira aux fans", déclare Mohammed Dahmane.