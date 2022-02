Décret wallon "urgence sanitaire": "On ouvre la boîte de Pandore"

Ce décret qui s’inspire de la loi pandémie fédérale accorde-t-il des pouvoirs "exorbitants" au gouvernement wallon, comme l’opposition cdH et PTB le soutient? Débat très crispé en séance plénière du Parlement.

Le projet de décret ne paie pas de mine. Il modifie et complète le Code wallon de l’Action sociale et de la Santé et corrige le décret du 2 mai 2019, en ce qui concerne la promotion et la prévention de la santé. "C’est une première en Wallonie. On offre un cadre au secteur de promotion et de prévention hérité de la Communauté française ", explique la ministre de la Santé Christie Morreale (PS). Et ceci ne fait pas débat.

Mais il autorise aussi le gouvernement à instaurer un état d’urgence sanitaire, lui permettant d’agir le plus vite possible pour éviter l’expansion d’une maladie infectieuse. " On ne peut pas faire comme si cela ne pourrait pas arriver à nouveau", poursuit la ministre.

Et c’est là que l’opposition PTB et cdH proteste vigoureusement.

Mélange de genres

Germain Mugemangango: «Il faut séparer les débats, scinder le texte». Bert Van den Broucke © Photo News Photo News Au PTB, Germain Mugemangango parle d’une "prise d’otage": voter contre le texte, c’est empêcher le secteur de la santé de bénéficier des modifications attendues depuis longtemps, en termes d’agrément des centres de santé, par exemple. Mais voter pour, c’est accepter les articles qui font débat, selon l’opposition.

La version fédérale, mais en plus mauvais

"Il faut séparer les deux débats. Dans le texte, des dispositions donnent au gouvernement régional une large délégation de pouvoir en cas de crise pandémique. Comme imposer des traitements à des personnes qui seraient considérées comme contaminantes". Sauf si la personne peut démontrer qu’elle prend des mesures permettant de lever tout risque.

"C’est une version de la loi pandémie du fédéral, mais en plus mauvais."

Entrer chez les gens…

"C’est un décret qui permet d’octroyer au gouvernement des pouvoirs exorbitants ", lâche à son tour la députée cdH Mathilde Vandorpe, très remontée. Quels pouvoirs? Il y a d’abord ces traitements qu’on peut "imposer à des personnes possiblement contaminées ou dont le pronostic vital est engagé". Comme un vaccin? "Non, répète inlassablement la ministre Morreale. C’est fédéral, l’obligation vaccinale". Et on ne peut pas vacciner quelqu’un de force. Mathilde Vandorpe: «Les risques sont trop grands pour la démocratie». BELGA PHOTO BRUNO FAHY BELGA

Mais la députée de l’opposition pointe aussi la visite domiciliaire qu’un inspecteur d’hygiène régional peut opérer chez des personnes susceptibles d’être infectées par une des maladies "dont la liste sera définie par le gouvernement lui-même". Et ensuite "la possibilité pour le gouvernement de prendre “toute autre mesure pour gérer l’épidémie”", ajoute Mathilde Vandorpe.

… À trois conditions

Sur les visites domiciliaires, la majorité ajoute trois conditions, histoire d’apaiser le débat: le patient devra donner son accord avant de laisser l’inspecteur entrer chez lui, une décision de justice devra l’imposer et un péril grave et imminent devra être constaté.

Mais la députée cdH persiste: "Ce n’est pas anodin: on normalise une gestion autoritaire de la crise. On ne doute pas que le gouvernement actuel soit composé de démocrates. Mais si des groupes extrémistes arrivaient au pouvoir, on leur ouvre la boîte de Pandore."

Les balises

La ministre Morreale veut bien entendre. Et surtout comprendre. La crise du Covid est une cocote minute. "Elle nous met tous à cran. Mais ce prisme donne une vision biaisée des objectifs. On offre un cadre au secteur promotion et prévention santé. On aborde l’urgence sanitaire. C’est inclus. Comment ne pas l’inclure? Ce n’est pas un décret spécial Covid. Et les balises sont nombreuses: avant d’enclencher quoi que ce soit, il faut que l’état d’urgence soit déclaré par le roi, le Parlement doit donner son aval dans les 15 jours et la période de validité est limitée dans le temps." Toute prolongation repassera par la même procédure. "Et les mesures adoptées sont temporaires: un mois. "

Christie Morreale: «On offre un cadre au secteur promotion et prévention santé. On aborde l’urgence sanitaire. C’est inclus. Comment ne pas l’inclure?» BELGA PHOTO BRUNO FAHY BELGA Au-delà, poursuit-elle, rien de neuf: les visites domiciliaires, les déclarations obligatoires de maladies infectieuses… Si ce n’est qu’on encadre mieux certaines procédures et qu’on définit mieux certaines missions. Tout en tenant compte de la nécessité d’agir rapidement quand une épidémie nous frappe.

L’opposition veut bien reconnaître à la ministre sa volonté d’apaisement et de pédagogie. "Ce n’est pas contre vous", dira à plusieurs reprises Mathilde Vandorpe. Mais ce sera sans impact sur le vote. Le texte n’est pas scindé, comme le souhaite l’opposition. Le PTB et le cdH votent contre. À regret, notamment pour le cdH: le décret de 2019, que le texte actuel vient aussi compléter et concrétiser, avait été initié par l’ancienne ministre Alda Greoli (cdH).

Le texte est adopté à la majorité.