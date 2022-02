Démission du patron de CNN après la révélation d’une liaison cachée avec une collègue

Jeff Zucker, le président emblématique de CNN, a annoncé sa démission, après la révélation d’une liaison cachée avec une collègue.

Le président emblématique de CNN Jeff Zucker, qui a symbolisé le repositionnement de la chaîne, notamment lors de la présidence Trump, a annoncé ce mercredi sa démission, après la révélation d’une liaison cachée avec une collègue.

Agé de 56 ans, Jeff Zucker, qui était à la tête de CNN depuis 2013, a déclaré avoir eu "tort" de taire cette relation avec la directrice marketing de la chaîne.

Donald Trump, dont CNN est l’une des cibles favorites depuis des années, a salué le départ d’une "raclure de classe internationale".

Jeff Zucker a expliqué avoir admis l’existence de cette liaison durant une récente enquête interne sans rapport avec lui, consacrée au journaliste Chris Cuomo, récemment licencié.

"On m’a interrogé sur une relation consensuelle avec ma collègue la plus proche, avec laquelle je travaille depuis plus de vingt ans", a indiqué le dirigeant dans un mémo interne publié par CNN.

"J’ai reconnu que cette relation avait évolué ces dernières années", a poursuivi le responsable. "J’aurais dû en faire état quand elle a débuté, mais je ne l’ai pas fait. J’ai eu tort. De ce fait, je quitte mes fonctions aujourd’hui."

Dans un autre mémo interne, la directrice marketing, Allison Gollust, dont la chaîne a indiqué qu’elle allait conserver son poste, a également exprimé le regret de ne pas avoir signalé à son employeur cette liaison, débutée lors de la pandémie, selon elle.

Jeff Zucker est séparé de son épouse, Caryn, depuis 2018.

Outre CNN, Jeff Zucker était aussi président de WarnerMedia News and Sports, entité du groupe WarnerMedia consacrée à l’information et au sport, depuis 2019.

Pur homme de télévision, Jeffrey Adam Zucker, de son nom complet, a démarré dans le milieu à 21 ans seulement, au bas de la pyramide hiérarchique, en tant que documentariste au sein de la grande chaîne nationale NBC.

Doté d’un sens de la production et de l’information très au-dessus de la moyenne, il a rapidement gravi les échelons, avant de devenir, en 2007, PDG du géant NBC Universal.

Remercié en 2010 après l’acquisition du groupe par le câblo-opérateur Comcast, Jeff Zucker a ensuite rebondi chez CNN, en 2013.

Charismatique, volubile, l’homme au crâne rasé a repositionné la chaîne face à son grand concurrent Fox News et profité de l’aspiration consécutive à l’entrée de Donald Trump en politique.

Le Floridien d’origine entretient une relation complexe avec le promoteur immobilier, mélange d’attraction et de répulsion.

Au début des années 2000, Jeff Zucker lui a offert une rampe de lancement en diffusant l’émission de téléréalité "The Apprentice" lorsqu’il dirigeait la chaîne NBC, mais a depuis pris ses distances avec l’ancien président.

Durant les deux campagnes de Donald Trump ainsi que lors de son mandat, CNN s’est présenté comme la chaîne de l’information factuelle, laquelle était souvent opposée à ce que ses journalistes considéraient comme des allégations erronées ou des mensonges de l’équipe Trump.