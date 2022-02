Farid répond à votre question météo: à quand une belle journée ensoleillée?

La question du jour à Farid est celle de Nadine de Tubize (Brabant Wallon): "Salut Farid, je n’en peux plus de cette grisaille! À quand une belle journée ensoleillée sur notre région? Merci pour tes prévisions météo". Voici la réponse de Farid et son billet complet.

Salut Nadine, il est vrai qu’on est pas gâtés avec ce flux d’ouest charriant pas mal de nuages. Les quantités de pluie ne sont pas énormes mais l’ambiance est maussade malgré la douceur. Ces prochains jours, pas de grands changements avec de petites bruines persistantes jeudi et le passage d’une zone de pluie plus compacte vendredi. Les éclaircies finiront par percer vendredi fin d’après-midi par l’ouest nous offrant peut-être un beau coucher de soleil. Pour la suite, j’attends une belle amélioration samedi, de nouveau du vent et quelques pluies dimanche mais le retour d’un temps sec plus durable la semaine prochaine où le soleil pourrait faire de belles apparitions, courage!

Et ailleurs sur le pays?

Pas de changements puisque notre pays baignera dans un secteur chaud peu actif. Une couche de nuages compacte composée de stratus et de l’air d’origine maritime océanique apportant douceur. Je crains même quelques bruines parfois continues surtout sur le sud et le relief en plein dans la couche nuageuse (visibilité réduite). Bref, une ambiance bien maussade et légèrement venteuse.

L’après-midi, j’ai l’espoir que cela s’assèche un peu le long de la frontière française, sur le Hainaut avec quelques éclaircies à la mer. Toujours une couche nuageuse plus épaisse au sud du sillon Sambre et Meuse avec des bruines parfois régulières bien que les quantités seront faibles. Les maximas seront doux (on se console comme on peut) avec 4°C sur les sommets et 9-10°C en plaine. Le soir, encore quelques gouttes de bruine surtout en Ardenne et une nuit un peu plus sèche