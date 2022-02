Vincent Kompany a calmé les esprits avant Eupen: "L’incident Hoedt - Refaelov? Comme une dispute dans un couple..."

Anderlecht n’a pas eu le temps de pleurer longtemps après la défaite à l’Union. Ce jeudi, un des matchs les plus importants de la saison est au programme, la demi-finale aller de la Coupe, à Eupen. "Mes joueurs doivent jouer le match comme si c’était une finale", dit Kompany. "Même s’il y a encore un match retour, on doit jouer le match aller pour le gagner."

Quelques incidents ont eu lieu pendant et après le match à l’Union. À la mi-temps, un clash a eu lieu entre Hoedt et Refaelov. "C’est comme une dispute dans un couple", dit Kompany. "Lior et Wesley sont jour et nuit ensemble, ils vont au resto ensemble. Des choses se sont dites dans le feu de l’action. Je suppose que cela se passe aussi à Bruges et à l’Antwerp. Je suis content que le groupe ait réglé le problème lui-même (NdlR: Van Crombrugge les a séparés). Pour moi, ce genre de choses ne sont pas graves. Elles peuvent même avoir un effet positif sur le terrain."

Et le coup de gueule de Raman dans les médias? "Je savais qu’avec un garçon émotionnel comme Benito, c’était une chose qui pouvait arriver. Dès notre retour à Neerpede, je lui ai parlé. Et il s’est excusé auprès du groupe. Vu qu’il se donne toujours à fond aux matchs et aux entraînements, je ne le punis pas. Notre noyau pour Eupen est plus fort avec Raman que sans lui."