Charleroi: il déverse de l’essence sur le trottoir de son rival

Wesley a failli bouter le feu au domicile d’un rival. Il a déversé de l’essence sur le trottoir, puis a demandé un briquet.

Un jeune homme de 26 ans, Wesley, a déversé de l’essence et a demandé un briquet, avant de s’arrêter! S’il a réagi de la sorte, le 16 juillet dernier, c’est parce qu’il était énervé à la suite d’une altercation qu’il venait d’avoir. Depuis quelque temps, entre les deux hommes, l’entente était loin d’être optimale. Rappel des faits.

Ce jour-là, le père de famille se trouve aux festivités de la Madeleine à Jumet, avec sa femme et son enfant. Tout vai bien, jusqu’à ce qu’il croise son "rival". "Il est venu m’attaquer ce jour-là. La police est intervenue. La suite, je ne sais pas ce qu’il m’a pris, mais sous le coup de la colère, j’ai voulu réagir et je savais où il habitait." La réaction en question survient quelques heures plus tard, dès que Wesley a pris soin de déposer sa famille à la maison.

Il passe chez son père pour embarquer de l’essence, avant de se rendre au domicile de son rival, à Roux. Sur place, Wesley déverse de l’essence sur le trottoir devant l’habitation. "J’ai ensuite demandé un briquet à une dame se trouvant dans un snack juste à côté. J’avais l’intention de l’utiliser, mais ensuite j’ai pris conscience de la bêtise que j’allais faire et j’ai pris la fuite", confie le prévenu, poursuivi pour une tentative d’incendie, durant la nuit.

Le parquet, inquiet de ce type de réaction, se félicite de la prise en charge de Wesley pour soigner son alcoolisme. Pour ces faits, commis durant une période probatoire obtenue devant le tribunal de police en 2020, une peine de 2 ans de prison est requise, avec un sursis probatoire.

La défense, de son côté, plaide également pour une peine de probation tout en rappelant que Wesley s’est volontairement stoppé d’aller plus loin et de bouter le feu avec le briquet.

Jugement attendu le 2 mars.