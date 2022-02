Pierre Geubel sans aucune pitié pour son ex

MVP de la demi-finale entre Neufchâteau et Loyers, Pierre Geubel reste modeste après sa victoire face à ses anciennes couleurs.

En prenant le dessus sur Loyers, gros morceau de R1, samedi soir en demi-finale de coupe AWBB, Neufchâteau B a créé la sensation. Et si les Chestrolais ont arraché leur billet pour la finale, c’est notamment grâce à un... Namurois, Pierre Geubel, en état de grâce. "J’étais le meilleur joueur sur le terrain? Je ne dirais pas cela, lance modestement l’intéressé. Moi, je préfère surtout souligner notre gros travail défensif. Nous avons vraiment livré un superbe match collectif et c’est ce qu’il faut mettre en évidence. De mon côté, oui, j’ai réussi quelques mouvements et j’ai mis des paniers qui ont fait du bien dans le 2e quart-temps avant de creuser l’écart. C’est à ce moment-là que nous avons pris un réel avantage."

Pour Pierre Geubel, le match de samedi était particulier puisqu’il a porté la vareuse de Loyers dans le passé. "Je suis resté une saison là-bas. Et dans l’équipe de samedi, il y avait encore trois joueurs qui étaient présents lorsque j’étais à Loyers, sourit-il. Jouer Loyers n’a pas spécialement mis plus de pression. C’était plus le fait de jouer avec pas mal de public et de savoir que c’était une demi-finale qui ajoutait un peu de piment à cette rencontre."

La finale «à domicile»?

Si Neufchâteau B était conscient qu’il y avait un coup à jouer, les Chestrolais ne s’imaginaient pas s’imposer sur un si large écart.

"Oui, c’est un peu surprenant, avoue Pierre. Mais comme je l’ai dit, défensivement, nous avons vraiment livré un excellent match. Et nous étions bien dedans même si nous avons encore commis quelques erreurs. C’est pour cette raison que je ne dirais pas que nous avons livré le match parfait. Mais défensivement, il s’agissait sans doute de notre meilleur match de la saison. Après, nous avions vu des vidéos de Loyers, nous avions travaillé certaines choses à l’entraînement de vendredi et nous avons su bien contenir cette équipe. Nous avons toujours eu une avance assez confortable. Même quand Loyers est revenu à 8 points en seconde période, nous n’avons pas douté et nous avons continué à jouer comme il le fallait. Oui, la Coupe était un objectif mais il reste aussi le championnat. Ce n’est pas parce que nous sommes en finale qu’il faut se focaliser sur ce match et oublier le reste."

En finale précisément, Neufchâteau rencontrera Charleroi, vainqueur de Flénu dans l’autre demie. Les Carolos, versés dans la même série de R2 que Neufchâteau, s’étaient imposés au Hall des Tanneries (77-82) il y a quelques semaines. "Ce sera serré, assure Pierre Geubel. Cela se jouera sur des détails même si Charleroi est une équipe très costaude. La finale se jouera à Beez, c’est à 500 mètres de la maison!" Autant dire que les Chestrolais auront rapidement trouvé l’endroit où aller passer la troisième mi-temps en cas de victoire.