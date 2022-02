Aline Zeler quittera le Sporting en fin de saison: "Peut-être que ça va trop vite pour Charleroi"

Aline Zeler quittera les dames du Sporting de Charleroi à la fin de saison. La coach n’est plus sur la même longueur d’onde avec la direction.

Arrivée en avril dernier à Charleroi, un club qui avait connu plusieurs coaches en Super League lors de la saison 2020-2021, Aline Zeler ne sera finalement restée qu’une saison la tête des Zébrettes.

Le coach, c’est le boss

L’ancienne recordwoman de caps chez les Red Flames l’a annoncé lundi à son groupe. "Ma philosophie et ma méthode de travail ne correspondent plus au mode de fonctionnement du Sporting, précise-t-elle. Peut-être que ça va trop vite pour Charleroi, même s’il ne faut pas oublier que ce n’est que la deuxième saison pour le club à ce niveau. La plupart des autres clubs ont des années d’expérience à cet échelon. Mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte quand on veut développer un tel projet. Durant mon parcours comme joueuse ou comme coach au PSV ou chez les Red Flames U16, le coach était le boss, à la base de l’architecture du projet. C’est ma philosophie et ça ne changera pas. Ma force, c’est l’écoute et l’adaptation. Avec le Covid, il est aussi important d’avoir la faculté de s’adapter à chaque situation. Je pense en avoir été capable jusqu’à présent en parfaite adéquation avec mes idées de formation. Avec la direction, on n’était plus sur la même longueur d’onde."

«Suis-je impatiente? Non, juste réaliste»

Dans son discours, sans doute un peu de déception mais pas d’amertume ni de colère. Avec un bilan de 9 points, le groupe fait déjà mieux que la saison dernière et l’espoir est grand de laisser Alost et Woluwe derrière au classement en fin de championnat. Mais même si ce boulot de coach la passionne, Aline Zeler ne veut pas le faire n’importe comment.

Portée vers l’évolution de son groupe, elle est arrivée avec des gens expérimentés dans le foot féminin. Le projet n’étant plus en adéquation avec ses attentes, elle ne voyait plus son avenir suivre celui du Sporting. "Mon staff me connaît parfaitement, je fonctionne à 200 à l’heure et, surtout, je suis rigoureuse et disciplinée. Je sais où je veux aller et ce qu’il faut faire pour y parvenir. Suis-je impatiente? Non, juste réaliste. Mon projet ne s’arrêtait pas qu’à l’aspect sportif, affirme-t-elle. En venant me chercher, on prenait mon expérience et le côté apprentissage. J’ai fait monter les filles de P1 alors que l’écart entre les deux divisions est grand. Pourtant, avec le groupe, tout s’est toujours bien passé. Avec les filles, on bosse vraiment bien, j’insiste vraiment là-dessus. Je sais ce que j’ai pu apporter aux filles. J’ai développé leur potentiel et élevé leur niveau. Leur progression était un point important."

Annoncer sa décision si tôt dans la saison alors que son aventure dans le Hainaut ne s’arrêtera que début mai peut surprendre. Pas pour la Bercheutoise. "Je veux rester correcte avec le club. Il faut que la direction puisse se retourner et trouver quelqu’un qui me succédera."