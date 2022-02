Nouveau coup de théâtre: Julie Chantry reste bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve

Terrible coup de théâtre à Ottignies-LLN, le cdH et le PS renoncent à former une nouvelle majorité avec le MR comme ils l’avaient annoncé voici deux semaines. Ils resteront fidèles aux Verts et Julie Chantry (Écolo) reste bourgmestre.

L’improbable s’est réalisé à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Le groupe Avenir (cdH) et le PS sont revenus sur leurs engagements avec OLLN 2.0-MR. La majorité, avec Écolo, reste donc bien en place et Julie Chantry (Écolo) conserve son poste de bourgmestre.

L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse en fin d’après-midi qui s’est tenue dans la salle du conseil communal de l’hôtel de ville.

Il faut dire que depuis l’annonce du renversement, les réactions et tractations ont été nombreuses et la bourgmestre avait même rappelé que tout restait possible.

Il s’agit néanmoins d’une énorme surprise et pour la liste OLLN 2.0 (MR), c’est la stupéfaction totale, une terrible désillusion même. Les responsables du MR ottintois ont d’ailleurs décidé de ne pas réagir à chaud. Ils devraient organiser une conférence de presse ce jeudi matin.

La conférence de presse a eu lieu sur le coup de 17h. EdA Mathieu Golinvaux

+ ÉDITO | Carton rouge au MR

«Il fallait un électrochoc»

Pour rappel, il y a tout juste deux semaines, OLLN 2.0-MR, Avenir et PS annonçaient qu’ils formaient une nouvelle alliance politique, éjectant donc les Verts du pouvoir après 22 ans de coalition entre les écologistes, les sociaux-chrétiens et les socialistes.

Une conférence de presse s’était tenue dans un hôtel de Louvain-la-Neuve et les mots n’étaient pas tendres envers Écolo de la part de ses "anciens" partenaires.

"Les gros dossiers n’avançaient plus beaucoup, comme la revitalisation de la place du Centre, or les impôts ont été augmentés en début de mandature à condition qu’ils se réalisent. On avait ainsi l’impression d’être en affaires courantes. Enfin, on ne comprenait pas cet acharnement envers nos partenaires privilégiés que sont l’UCLouvain, la Province et l’inBW, notamment. On sent une dégradation flagrante de nos relations avec eux. On ne comprenait plus le projet et l’intérêt général a guidé notre décision", déclarait l’échevin Benoît Jacob (Avenir).

Et il ajoutait: "Il fallait un électrochoc".

L’échevin Abdel Ben El Mostapha (PS) appuyait: "Les derniers événements ont créé des tensions entre Avenir et Écolo et mis à mal la confiance générale. Malheureusement, petit à petit le fossé s’est creusé et à un moment, il faut être réaliste et déclarer le divorce pour donner un nouvel élan à la Ville."

Par ce renversement, OLLN 2.0-MR devait récupérer le mayorat étant la première force politique de ce nouveau pacte de majorité. Les deux premiers scores de la liste aux élections communales de 2018 ayant décliné le poste, c’est Nicolas Van der Maren qui devait devenir bourgmestre.

Après ce fameux 19 janvier, Écolo, qui n’avait rien vu venir, a organisé, le lendemain, une première réunion avec ses partenaires de majorité, pour mettre les choses à plat.

Julie Chantry soulignait par la suite qu’elle avait le sentiment que tout restait possible.

Motion de méfiance déposée, conseil communal convoqué pour le 4 février

Le week-end, les échanges ont continué, jusqu’au lundi. Mais sur le temps de midi, OLLN 2.0-MR, Avenir et PS déposaient dans les mains du directeur général de la Ville la motion de méfiance constructive, signe que le processus de renversement se poursuivait.

Ce document est signé par tous les élus de ces trois formations, exceptés Jeanne-Marie Oleffe (Avenir) qui s’oppose à la décision de son groupe et Vincent Malvaux (Avenir) qui est, lui, à l’étranger et ne pouvait donc parapher la motion.

Sur Facebook, le groupe Avenir défend longuement sa décision. On peut notamment lire ceci: "La gestion optimale et adéquate d’une Ville nécessite qu’on puisse dire “stop” lorsque cela ne fonctionne plus! Le courage politique est bien de rompre une collaboration – même longue – devenue infructueuse, même avant son échéance, pour en rechercher une meilleure."

La semaine dernière, une date était fixée pour le conseil communal extraordinaire lors duquel la motion doit obtenir la majorité des voix pour devenir effective: ce sera le vendredi 4 février.

Toutefois, en coulisses, les rencontres se sont poursuivies. Plus possible de joindre quiconque chez Écolo, Avenir et PS, que ce soit pour parler de la crise politique ou des projets de la Ville qui sont en cours.

Une pétition contre «le coup de force» politique

Des citoyens, dénonçant le "coup de force" politique d’OLLN 2.0-MR, d’Avenir et du PS, lancent une pétition sous forme de déclaration commune à nos élus. Ils demandent que la motion ne soit pas adoptée et "de respecter la parole donnée à vos partenaires, de vous montrer capables d’instruire en toute autonomie les décisions dans l’intérêt général, à l’écoute de la population, et non au service d’instances et d’intérêts extérieurs."

Ce mercredi matin, elle avait récolté un peu plus de 1330 signatures.

Et voilà que ce mercredi 2 février tombe cette invitation à une conférence de presse et un coup de théâtre qui semblait improbable vu l’annonce publique et la motion signée… Mais en politique, il ne faut jamais dire jamais.