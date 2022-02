Rue piétonne, parvis scolaire et escalier paysager avenue de l’Héliport: donnez votre avis (photos)

L’enquête publique est lancée pour le réaménagement d’une partie de l’avenue de l’Héliport à Bruxelles. Un parvis est prévu devant l’école, ainsi qu’un escalier paysager.

La Ville de Bruxelles lance ce 2 février l’enquête publique pour le réaménagement d’une partie de l’avenue de l’Héliport. Celle-ci est ouverte jusqu’au 3 mars. Il s’agit d’implanter une rue piétonne à hauteur de l’école Klavertje 4, qui sera dotée d’un "beau parvis".

Le projet prévoit 16 nouveaux arbres, un espace de jeux et d’apprentissage pour vélos et trottinettes, de larges trottoirs, l’augmentation des passages sécurisés et un escalier paysager menant au plateau surélevé entre les tours d’habitation du Foyer Laekenois.

Ralentir les voitures

Dans le détail, la large avenue, vraie autoroute urbaine, sera redessinée sur toute la longueur de l’école avec des pavés recyclés. Des accents en terre rouge cuite et des bancs supplémentaires seront ajoutés. Le chemin piétonnier sera élargi, 36 places de stationnement supprimées, la chaussée rétrécie. Tout sera mis sur un même niveau. Ces interventions ralentiront la circulation et trois passages piétons seront dessinés.

La large avenue de l’Héliport sera redessinée avec des pavés recyclés. Des bancs supplémentaires seront ajoutés. Le chemin piétonnier sera élargi, 36 places de stationnement supprimées, la chaussée rétrécie, des arbres ajoutés. Tout sera mis sur un même niveau. Act – Wauw – Tractebel

Une aire de réparation pour les vélos sera installée et une partie de la route sera aménagée en piste cyclable récréative à destination des enfants. 33 supports à vélos seront placés.

Les parents ne permettent pas à leurs enfants de traverser la rue l’esprit tranquille.

La liaison avec le plateau surélevé du Foyer Laekenois sera aussi remaniée. Un nouveau grand escalier permettra d’accéder facilement au domicile d’un grand nombre d’élèves.

16 nouveaux arbres seront plantés à proximité de la route, pour ralentir les automobilistes. Un total de 10 espèces d’arbres différentes est prévu. Ce réaménagement augmente de 45% la zone verte et perméable du périmètre.

350 enfants

Le projet a été dessiné par le consortium composé de Act, Wauw et Tractebel. Il a été retenu par la Ville et le Bouwmeester à l’issue d’un concours. Il prend cours dans le cadre d’un des premiers contrats scolaires régionaux, attribués en 2018.

"350 enfants du quartier fréquentent l’école, dont de nombreux vivent dans les tours résidentielles de l’autre côté de l’avenue de l’Héliport. Mais les parents ne permettent pas à leurs enfants de traverser la rue l’esprit tranquille", justifie Ans Persoons, (one.brussels-vooruit), Échevine de l’Urbanisme, de l’Espace Public et de l’Enseignement néerlandophone à la Ville.