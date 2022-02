Covid: retour des assouplissements sur le travail étudiant, les CDD et interruptions de congé

Les règles seront aussi une nouvelle fois assouplies pour les étudiants (heures de travail non comptabilisées dans leur quota) Illustration

Deux propositions de loi de la majorité ont été approuvées mercredi en commission des Affaires sociales de la Chambre, proposant principalement de réintroduire des mesures déjà utilisées précédemment pour faire face aux pénuries de personnel dues à la pandémie de Covid-19.

Les deux textes sont portés par des députés des 7 partis de la Vivaldi. L’un est axé sur le secteur des soins et l’enseignement, l’autre sur les entreprises en général.

Pour ce qui est des soins de santé et de l’enseignement, il s’agit de réintroduire pour le premier trimestre 2022 (avec prolongation possible) des adaptations ou assouplissements du droit du travail qui avaient déjà été utilisées en 2021, mais avaient cessé de faire effet fin septembre dernier.

Il sera par exemple de nouveau possible, pour les institutions de soins et acteurs de l’enseignement, d’enchaîner des contrats de travail à durée déterminée (CDD) avec des travailleurs externes qui sont en chômage temporaire, avec maintien de trois quarts de l’allocation Onem de ce dernier. Un travailleur de ces secteurs peut aussi suspendre une interruption de carrière, un crédit-temps ou un congé thématique pour reprendre temporairement le travail, ou même travailler auprès d’un autre employeur dans le besoin, tout en conservant au moins partiellement ses allocations Onem. Une disposition dérogatoire similaire est introduite pour les prépensionnés ou chômeurs avec complément d’entreprise.

Les règles seront aussi une nouvelle fois assouplies pour les étudiants (heures de travail non comptabilisées dans leur quota) et demandeurs de protection internationale (ayant introduit une demande d’asile avant le 31 décembre 2021).

Pour les secteurs hors enseignement et soins, les mêmes adaptations sont introduites, mais pour une période plus limitée, "pour faire face au pic d’infections et aux absences associées": du 23 janvier au 28 février 2022.

Une deuxième lecture a été demandée par le PTB pour le second texte, concernant les entreprises hors enseignement et soins. En fonction de l’avancement des travaux, ils pourraient être soumis au vote en plénière la semaine prochaine.