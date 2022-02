Leuze: des robots pour redécouvrir les mathématiques à l’Athénée provincial

Réconcilier les jeunes aux mathématiques grâce aux outils numériques, c’est le défi que s’est lancé l’Athénée provincial de Leuze avec le projet "Alan Turing".

Durant huit semaines, les classes de 1re communes et différenciées s’essaieront à des ateliers mathématiques ludiques et numériques, de quoi susciter leur créativité pour acquérir de nouvelles compétences.

Le projet proposé par l’Asbl Spoutnik 45 et son coordinateur Philippe Baraduc, a démarré à Leuze, le 25 janvier par le spectacle "Topology" de la Compagnie belge Al Kymia. Une entrée en matière essentielle sur le thème du cercle et du nombre Pi pour aborder les ateliers à venir.

– Com Tous les mardis de février et mars, les ateliers s’installeront en classe pour décrypter les mathématiques en manipulant divers concepts: le ruban de Möbius, un ballon de foot mais aussi des robots Thymio et imprimantes 3D.

"La place des nouvelles technologies est prépondérante aujourd’hui et il est indispensable d’offrir aux jeunes les référents mathématiques qui leur permettront de décrypter l’arrière-plan des outils numériques (smartphone, ordinateur…) qu’ils utilisent quotidiennement ", explique M. Martin Wilfart, nouveau directeur de l’Athénée.

Découverte, analyse, manipulations, codage, programmation, impression d’objets en 3D…, les jeunes de l’Athénée ne verront sans doute plus du même œil les mathématiques. Et pour les inciter à poursuivre et approfondir le concept, un robot Thymio, un ordinateur portable et une imprimante 3D resteront dans chaque classe afin que les enseignants puissent pérenniser le projet au cours des années suivantes.