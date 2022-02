Eupen - Anderlecht: la Coupe de Belgique pour relancer la saison des Pandas?

Eupen affronte Anderlecht ce jeudi en demi-finale de Croky Cup. De quoi faire oublier l’actuelle mauvaise série des Pandas en D1A? AS Eupen - Anderlecht : Ce jeudi, 20h45

Arbitre: Jonathan Lardot.

(> L’article sera mis à jour avec les noyaux quand ceux-ci seront communiqués.)

L’AS Eupen joue sa demi-finale de Coupe aller face à Anderlecht au plus mauvais moment. Le club frontalier n’a plus gagné en championnat depuis le 11 décembre face au Beerschot. Depuis cette victoire, le bilan en championnat est plutôt dur (5 points sur les 24 possibles).

Les Pandas ont beaucoup d’espoir et espèrent s’imposer pour se relancer, comme l’a expliqué Stefan Krämer lors de la conférence de presse de ce mercredi. "Je ne vais me priver de personne, on jouera avec la meilleure équipe et il faudra se donner à fond." S’il se dit enthousiasmé par cette demi-finale, l’entraîneur allemand de l’AS sait que l’opération maintien prime. "Le championnat est plus important, mais nous avons l’occasion de jouer une finale, c’est une opportunité unique. La Coupe a du charme puisque, normalement, tout peut arriver en un seul match et qu’on n’a pas le droit à l’erreur. Mais ici en Belgique, ce système d’aller-retour est un peu malheureux. Ce n’est pas ça l’esprit de la Coupe à mes yeux…"

Le milieu de terrain d’Eupen Jérôme Déom était également présent au point presse. L’ex-joueur du Standard et de Maastricht a rappelé qu’"il est préférable de recevoir pour le match retour mais qu’il faudra se donner à 100% dès ce jeudi à domicile". Son coach sait qu’Eupen n’est pas favori, mais il a déclaré avoir l’ambition de " gagner à domicile pour avoir nos chances au match retour à Anderlecht".

Cette deuxième manche est prévue dans un mois (le 3 mars) et d’ici là, Eupen va enchaîner les matches de Pro League.

«Plus d’alternatives»

Stefan Krämer a également évoqué le mercato hivernal de l’Alliance, qui a accueilli quatre renforts en ce mois de janvier (Müsel, Alloh, Konstantelias et Jeggo).

"Ces arrivées, c’est une bonne chose. On aura plus de possibilités et d’alternatives pour influencer le cours du match avec les cinq changements. Le banc est plus fourni et cela permettra de laisser souffler certains cadres, qui plus est avec l’enchaînement des matches."

Le club eupenois reste donc positif et conscient que cette demi-finale de Coupe, ce mercredi face à Anderlecht (20h45), pourrait faire office de tremplin pour mieux rebondir en championnat.

Hasard du calendrier, le prochain match de D1A des Pandas aura déjà lieu dimanche. Ce sera encore face à Anderlecht, mais au Lotto Park cette fois.