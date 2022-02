Excel Mouscron: Les finances plongent encore plus dans le rouge à cause du Covid…

Le bilan financier annuel remis à la Banque nationale prouve que les Hurlus sont en difficulté.

Que les finances de l’Excel Mouscron soient dans le rouge, ce n’est pas une surprise. Que la situation ait empiré à cause du Covid, encore moins! C’est ce que démontre le bilan annuel (du juillet 2020 à juin 2021) déposé auprès de la Banque nationale. On peut y lire que le catering et la billetterie ont rapporté un million de moins. La conséquence directe des matchs à huis clos…

Plus généralement, le bilan est loin d’être brillant. La dette continue à augmenter. Elle s’élève à près de 13 millions. Preuve des difficultés financières qui frappent le club, le REM a demandé des plans d’assainissement auprès de l’ONSS et du précompte mobilier. Pour tenter de s’en sortir, la direction a pris plusieurs mesures: "Se séparer de membres du staff pour mettre en place des personnes en interne. Mais aussi d’autres mesures comme l’annulation des mises au vert…." On remarque également qu’elle compte plus que jamais sur son investisseur principal, Jogo Bonito. "Nous comptons fermement sur la capacité de notre actionnaire de contrôle à honorer ses engagements, spécialement ceux découlant de la convention de partenariat. À cet égard, nous rappelons aux actionnaires que l’exercice comptable arrêté au 30 juin 2021 s’est soldé par un bénéfice découlant, précisément, de l’exécution de l’article 4.2. de cette convention qui s’est concrétisée par un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune. Cet abandon de créance représente un total de 6 324 793,16€ et s’est traduit dans le compte d’exploitation par un bénéfice de 716 402,61€. Suite à cet abandon de créance, l’emprunt subordonné s’élève à 10 550 000,00€ au 30 juin 2021. Par ailleurs, et vu les avances effectuées par JOGO BONITO au cours de la saison et celles consenties par notre ancien actionnaire de contrôle afin de couvrir les fonds propres négatifs constatés lors de la clôture au 30/06/21, le bilan au 30 juin 2021 fait apparaître une trésorerie positive à concurrence de 73 518,27€. De même, JOGO BONITO a également accepté de subordonner de manière générale ses créances et à ne pas en exiger le paiement avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels pour l’exercice à clôturer au 30 juin 2022. Ces éléments sont de nature à rassurer le conseil d’administration sur sa volonté d’honorer ses engagements et sans l’exécution desquels la pérennité de notre société risque d’être compromise, ce dont tout le monde doit être conscient. Si elle n’exécute pas ses engagements, notre société devra se résoudre à prendre les mesures nécessaires pour défendre ses droits et intérêts". Notons que le bilan, remis en janvier 2022, n’a pas été signé par… Gérard Lopez et Claude Zimmer!

Dans le même document, on peut également consulter un audit effectué par Grant Thornton. Le moins que l’on puisse écrire, c’est que la lecture des chiffres est bien différente. La société externe estime que la manœuvre hurlue faisant passer les chiffres dans le vert est "inappropriée et que les créances commerciales sont potentiellement surévaluées pour un montant d’un million".

" Ces comptes annuels ne donnent pas une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la société au 30 juin 21, ni de ses résultats pour l’exercice. […] Les comptes annuels ont été établis sur base de la continuité d’exploitation alors que la société n’a pu obtenir, tant auprès de son actionnariat que des organismes bancaires, de nouveaux moyens de financement, absolument nécessaire pour assurer la poursuite des activités".

Plus que jamais, l’arrivée de nouveaux investisseurs est requise pour encore rêver de football professionnel au Canonnier.